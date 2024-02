Nace PUFA – Pucela Fantástica. Abiertas sus inscripciones

Compartir Facebook

Es un placer compartir con vosotros que el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid (PUFA – Pucela Fantástica) ha abierto su periodo de inscripciones.

La fecha límite para la recepción de los largometrajes y cortometrajes aspirantes a formar parte de esta primera edición es el 30 de abril de 2024.

Festhome y Movibeta son las dos plataformas escogidas para la inscripción de las obras, cuyas bases, tanto para cortometrajes como para largometrajes, pueden consultarse en la web del festival.

En próximas fechas el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid (PUFA – Pucela Fantástica) anunciará las fechas exactas de celebración de esta primera edición, que salvo imprevistos será en la primera de julio de 2024.

El Festival de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid (PUFA – Pucela Fantástica) se celebrará en verano de 2024 y apostará por un cine de calidad que no esté reñido con la diversión y el entretenimiento, prestando especial atención a aquellas obras de carácter independiente que sean innovadoras y arriesguen en su acercamiento al fantástico. Sin embargo, las nuevas tendencias del género no impedirán que el festival también mire hacia el pasado porque ahí es donde se encuentran las claves para entender el cine que se hace hoy en día.



Con la filosofía de que el cine es mucho más que ver una película, PUFA – Pucela Fantástica quiere convertirse en un evento de referencia nacional e internacional para todos los amantes del fantástico y del terror,en un punto de encuentro entre cineastas y público para dialogar sobre la importancia del género dentro del cine. Coloquios, mesas redondas, clases magistrales y otras actividades paralelas serán los vehículos para abrir el debate y generar y alimentar las conversaciones que al margen de las proyecciones también alimentarán el espíritu de un festival que nace para un público que no se conforma con ser solo espectador, sino que busca también la participación.

I edición Festival de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid

(PUFA – Pucela Fantástica)



Verano de 2024