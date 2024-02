Crítica de «Maestro». Un intento más de Bradley Cooper

Compartir Facebook

Bajo la tutela de Scorsese y Spielberg, Bradley Cooper vuelve a llenar la pantalla con la historia de un artista tan ligado a la música como a las drogas y otros vicios propios de las grandes personalidades, de los Maestros.

Una imagen se me viene a la cabeza, la de un puzzle de colores y sombras, difícil de armar pero fácilmente descifrable si uno se deja llevar. Un caos ordenado, podría decirse. Me pregunto si ello es bueno o malo, si ayuda o no a la obra. Después llego a la conclusión de que este tipo de películas se me hacen un lío porque la vida misma lo es. Simplemente eso.

La película funciona como una especie de nueva “Historia de un matrimonio” escondida tras la ecléctica obra musical de Leonard Bernstein. Una historia de amor en la que una vez más queda claro lo difícil que es querer o, mejor dicho, lo complicado que lo hacen los amantes. Más que la historia de un artista en guerra con sus entrañas se trata del ejercicio de querer bien a los demás.

“El que mucho abarca poco aprieta”, le diría a Bradley Cooper si me lo cruzase al salir del cine. Dirigir y protagonizar una misma película parece un reto que muy pocos superan con éxito (me viene a la cabeza el maestro por excelencia de Cooper, Clint Eastwood) y en este caso es difícil quedarse con una u otra faceta del cineasta.

A pesar de la visceralidad que promete una película como esta, Maestro se me queda tremendamente corta. Flojilla, dirán algunos. Tengo la sensación de entender a la perfección el ansia, la felicidad y el sufrimiento de sus personajes y, sin embargo, siento que no consigue pasar la barrera de los ojos para entrar al corazón. La falta de ritmo de la película, rota cada dos por tres por secuencias del tipo “quiero y no puedo”, le pasa factura y hace difícil que el espectador se implique al cien por cien. Uno nunca consigue entrar en los cuerpos de sus protagonistas, ni si quiera en los momentos de pocos aspavientos y mayor sinceridad. Y, sin duda alguna, ese es el mayor error en el que puede incurrir una película.