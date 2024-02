Compartir Facebook

Tras veinte años de que aquel mediático romance entre Gracie Atherton-Yu y su joven marido Joe escandalizara al país, hoy y con tres hijos ya mayores dos de ellos a punto de graduarse en el instituto, saben que se rodara una película sobre su historia. La actriz Elizabeth Berry les comunica el deseo de convivir un tiempo con la familia para conocer mejor y entender el proceder de Gracie, a la que va a interpretar. Esto abrirá viejas heridas, resurgirán dudas que creían olvidadas y volverán a ser blanco de las miradas de la gente, nuevamente.

Filme dirigido por Todd Haynes y protagonizado por Natalie Portman, Julianne Moore y Charles Melton.

Nominada a mejor película en los Globos de Oro y al Oscar como mejor guion original, está inspirada en la triste y desconcertante historia real de Mary Kay Letourneau, profesora encarcelada por mantener relaciones con su alumno de 12 años, Vili Fualaau.

Trata de un modo digamos «suave» el tema de la pedofilia. Causas y consecuencias.

En casi prácticamente toda la película se experimenta un sabor amargo, por ese hombre que nunca deja de ser un niño, ese niño que ha asumido el rol de adulto con la fragilidad inocente de un adolescente. Se hace latente de una manera constante la falta de vivencias y madurez en el.

La trama es bastante densa aunque he de reconocer que no aburre, pero la música trascendental en los inicios de la cinta, le resta mucha atención al argumento, se intentan dar con ella una intensidad, generar un exceso de angustia y ansiedad que no posee, no al menos en esos puntos. Resulta totalmente adecuada según va avanzado la película, cuando se nos anuncian y muestran lo grave de una situación sentimental generada, por las presiones mediáticas y de la gente.

Las intervenciones son brillantes aunque si hemos visto ya a Julián Moor en repetidas ocasiones en este registro. El duelo interpretativo entre Moore y Portman es brillante.

Con todo esto sinceramente, no es una película que quisiera volver a ver ni recomendaría ya que el final es eso, real y duele, cuesta asimilar que todo quede así, que todo quede igual.

Mila Marcos