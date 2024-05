Certamen de cortos Audi Future Stories y Entrevista a Kike Maíllo

Compartir Facebook

Han pasado cuatro meses desde la clausura de la tercera edición, con récords de participación entre los estudiantes de cine de todo el país, ahora Audi pone en marcha una nueva edición de Audi Future Stories, el certamen de guiones cinematográficos que ya se ha consolidado como la plataforma para impulsar el talento joven de nuestro país.

Audi regresa para dirigirse a los futuros directores y guionistas del cine español en esta cuarta edición del certamen de cortos cinematográficos de Audi Future Stories, que ha abierto ya el plazo de inscripciones para estudiantes de cine de todo el país. Como novedad, este año el certamen se abre a todos los géneros, no solo a thriller, para que los participantes puedan desarrollar aún más la creatividad en sus guiones.

El plazo de inscripción se cierra el próximo 4 de marzo, el periodo de presentación de los guiones permenece abierto desde el 19 de abril y el ganador se comunicará a principios de junio. Las piezas presentadas deberán tener una duración de entre 10 y 15 minutos e incluir en su trama al nuevo Audi Q6 Sportback e-tron, el referente de la gama de SUV eléctricos de la marca de los cuatro aros, que servirá de inspiración por sus innovadoras características en sostenibilidad, rendimiento y lujo.

En el entorno de este marco tan cinematográfico en Cineralia pudimos entrevistar al director de cine Kike Maillo, invitado especial de este certamen, además de miembro del jurado y responsable de obras tan recordadas como «Eva», «Toro» o la serie «Élite».

Nuestra redactora Laura Calderón sometió al realizador hispano a una batería de preguntas que Kike no dudó en responder con un talante, amabilidad y comprensión que le honra.

Muchos directores afirman que siempre tuvieron la vocación y el sueño de hacer películas, ¿es tu caso?

“No, no es el caso. Siempre estuve más cercano a sueños científicos o artísticos, pero no exactamente vinculados al cine. Me encantaba el cine de pequeño, disfrutaba del cine. Estudié matemáticas en la universidad y después cuando apareció la carrera de cine me di cuenta de que me estaban ahogando, que a mi me gustaban las matemáticas cuando estudiaba historia, ciencias, filosofía, lengua. El cine es lo que tiene como una faceta artística, como disciplinar en este caso de un incomprendido de muchas cosas y varias son científicas. Es una de las pocas disciplinas artísticas que viene de un invento, sin el cinematógrafo , sin la fotografía no podría haber cine. Así como uno puede dibujar con cualquier cosa o puede escribir con cualquier cosa, aquí se necesita una herramienta.”

Estudiaste en la escuela superior de cine y audiovisuales en Cataluña. ¿Vale la pena estudiar cine?

“Que te puedo decir, no sería director de cine si no hubiera estudiado en esta escuela. Primero porque yo necesitaba una coartada personal para salir de una carrera que ya estaba estudiando. El hecho de que una carrera universitaria fuera de cine fue lo que me envalentono a decir en casa oye voy a dejar esto, la primera vez que yo dejaba estudios. Así que si, a mi me ha valido mucho la pena. No tienes porque dedicarte al cine o a la industria audiovisual, hay grandísimas directoras, grandísimos directores o grandísimos guionistas que no han pasado por escuelas. Pero si que me parece un buen lugar donde sobre todo encontrarte con gente que tiene tus mismos sueños y carencias.”

Si miraras atrás, viendo tu persona actual, ¿piensas que has cumplido tus sueño infantil de hacer cine?

“Sí, sí que siento que hay algo de mi niño feliz. Y cualquier disciplina artística además va de estar muy en contacto con ese yo niño, de no dejar de jugar. De hecho el verbo para hablar de interpretar, es to play, tienes que estar constantemente jugando. Me gusta el cine juguetón, además me gusta el cine que juega contigo. Sí, intento tener a mi niño feliz y contento y creo que es inevitable tener frustraciones siempre querrías estar en otro sitio, pero sí, estoy razonablemente contento.”

Si pudieras hablar con tu yo niño, ¿le darías algún consejo?

“No, esencialmente estoy aquí gracias a él, a sus decisiones.”

¿Cuál fue tu reacción al ganar un goya?

“Pues el discurso se lo dedique a la escuela pública, a la importancia de estar bien rodeado, y a mis abuelos, que emigraron desde Andalucía a Barcelona y en esa decisión hay parte de que yo acabara estudiando cine.”

Todos tenemos una razón por la que estamos, ¿tienes tú alguna razón por la que hacer cine?

Esencialmente es como mayor aspiración el poder contar cómo somos, es una aspiración casi científica supongo que hay alguna similitud entre mi manera de ver el cine y mi querencia por las ciencias y es que hay algo que tiene que ver con la decodificación de porqué nos comportamos como nos comportamos. Le damos mucho valor al cerebro, le damos mucho valor a las emociones, y en ocasiones nos juega una mala pasada.

Habrás recibido críticas, ¿cómo es como director, como persona, el recibir estos comentarios?

“Para empezar, el crítico fuerte soy yo por lo cual cuando llegan las críticas las doy por escuchadas. Como en cualquier momento en que alguien te dice que haces algo mal, es algo que no te sienta demasiado bien pero es algo de lo que debes aprender. También hay que poner en valor las críticas, quien las hace, porque las hace. Y después hay que trabajar en la sanación, es decir, no hay que estar todo el tiempo leyendo lo mal o lo bien que les parece a los demás tu trabajo. Hay algo de este trabajo que lo hace un trabajo muy público, muy comunicativo y es la base sustancial de cada cosa que haces. Hay gente a la que puede gustar y gente que no, tienes que centrarte en esa gente que le gusta y porque le gusta. Es decir, hay algo de todos nosotros que conecta con el resto de la gente y hay que saber porqué se produce y dónde está eso que conecta de nosotros. Y si aquello que conecta es realmente un problema, solventarlo.”

Como hemos observado a través de tu entrevista con la Vanguardia, confesabas que las noticias verdaderas son las que no pasan por las redes sociales. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales?

“Antes tenía instagram, he tenido muchos seguidores y me quité porque me robaba mucho tiempo. La curiosidad de saber de la vida de los demás me quitaba mucho tiempo. Entonces, no se si ahora que voy con película otra vez, en un mes, tendré que volver. Pero esencialmente como lector sí que uso twitter.”

Cuéntanos un poco de estos últimos proyectos que tienes, sobre todo en relación a esa película llamada “Disco, ibiza, locomía”

“Pues mira “Disco, ibiza, locomía” es una comedia musical que habla del grupo bastante icónico español de finales de los 80 que es Locomia, está protagonizada por Jaime Lorente, Blanca Suarez, Javier Morgade y Alejandro Speitzer. Es una peli que habla sobre la búsqueda del éxito, las familias escogidas, personajes que empiezan a expresarse como quieren y encuentran un lugar para hacerlo, formando una comunidad donde se cruza la posibilidad de formar un grupo de música. Ellos nunca pensaron en hacer música, pero se vieron envueltos en ese viaje azaroso que les lleva a llenar estadios en latinoamérica y vender discos”

Según hemos visto, tu intención con la película no es la de homenajear al grupo.

“Sí, no creo que Locomía necesite un homenaje musical, no tienen esa categoría. Pero a mí sí me interesaba mucho, y por eso nos pusimos a escribir sobre ello, el tipo de vida que llevaban, el tipo de relación que tenían entre ellos. Algo que realmente era super contrario, temáticas que tienen que ver y tienen un diálogo muy intenso, como la discriminación lgtb o la discriminacion a la mujer. Temas que se ven en la película.”

¿Cuál de tus películas consideras que fue más difícil de llevar a cabo?

“Seguramente es la última que he hecho, porque el tono era complejo, era mi primera comedia. En cuanto a ver el punto entre lo tierno, lo melodramático y lo cómico, por decirlo así, fue complejo. Y pues porque teníamos millones de sets, decorados, vestuarios, coreografías, de eso que complejiza bastante un rodaje.”

¿Cómo es para tí trabajar con grandes personalidades del cine español?

“Para mí es un honor, de pronto estás en un sitio en el cual, pues mi primera película fue con Daniel Brühl, mi segunda peli fue con Mario Casas, Luís Tosar, mi tercera peli fue con el protagonista de “Cold War”, una película maravillosa por la que estuvo nominado a los Oscars, y esta es mi cuarta peli. He tenido la suerte de tener intérpretes que tienen instrumentos muy bonitos, que dominan mucho la interpretación y que es fácil trabajar con ellos, que realmente emocionan con su trabajo. La verdad es que me siento muy orgulloso de eso, de estar en un lugar en el cual esta gente quiera currar conmigo”.

Hablando de este proyecto, del Audi Future Stories. ¿Qué es lo que te lleva a estar aquí?

“Cuando estudié, al año de acabar empecé a dar clases, y he estado dando clases casi 17 años. Entonces mi relación con la pedagogía, de estar en una clase, de transmitir conocimiento, creo que es de las cosas más puras que tiene el género humano, que no está manchada. Sabemos que cada generación debe llegar un poco más lejos, no sabemos hacia dónde, pero sabemos que la única manera de hacerlo es transmitir la información que tenemos. Que esta generación entienda de dónde partimos e intente llegar a un punto más alto. Entonces creo que este tipo de proyectos como el de Audi van al mismo sitio, lo que intentan es ayudar a la gente a seguir exponiéndose y aprendiendo”

¿Te sientes orgulloso al verte aquí transmitiendo tu conocimiento?

“Lo que pasa con la pedagogía, que es alucinante, es cuando de pronto ves a gluten adquiriendo algo, una herramienta, y cuando la domina incluso mejor que tú. En ese sentido me siento orgulloso, tanto por impartir clases como por ver que tiene sentido. Eso sí que me emociona.”

“Love is a gun”, es una de tus pocas películas extranjeras, cuéntanos de ella.

“Esa película es un proyecto que aún no se ha realizado, está todavía preparándose. Se nos metió por medio la pandemia, luego el parón de guionistas y actores, y ahora está en un sitio raro. Está en un sitio raro porque cuando un proyecto no se consigue levantar en mucho tiempo, se vuelve muy complicado.

¿Qué es lo que te lleva a desvincularte con el cine español por un momento?

“Lo que me ocurrió con mi primera peli, es que “Eva”, con la que gané el Goya, atrajo a gente americana desde el momento en que salió el tráiler. Venían a Barcelona, en representación de agencias, a intentar captar. El mundo americano ha estado desde el principio en mi carrera, entonces a partir de ahí me casé con una casa de representación y enseguida empezaron a llegar guiones. Este me parecía muy interesante, y nada ahí está, de momento en el congelador.”

¿Cómo es para un director novel el que vaya tan bien su primer proyecto?

“Es una película muy grande para un director novel, muy compleja porque tiene nieve, miles de efectos especiales. Si que es verdad que la película no acabó de funcionar en taquilla, asi que el hecho de que de pronto tus colegas, la industria, el cine español aceptaran la peli con tanta emoción fue un premio genial.”

Muchas gracias a Kike por su paciencia y simpatía, sin duda seguiremos tu obra y estaremos pendientes de futuras ediciones de este certamen, cada día más importante.