Kike Narcea. Amor natural al cine

Para poner un punto fuerte y comenzar este 2025 con buen pie, que mejor manera que con su compañía.

Hoy tenemos con nosotros a un director y guionista de cine muy, muy especial.

«El Tiempo de Plácido Meana»,«Guris Guiris» son varias de las maravillas de un cine muy genuino y original que resuenan a sus espaldas.

Le tengo un cariño inmenso adquirido a través de ciertas charlas mas que interesantes y por que tenemos buenos amigos en común que te adoran (le lanzo un guiño).

Yo como ya te dije admiro tu valentía por hacer ese cine que quieres y que te gusta. Un cine con denominación de origen, la tuya.

Está con nosotros para vosotros a Kike Narcea.

(Le saludamos a modo de reverencia)

-¿Donde queda tu faceta con el dibujo? (Sonríe extrañado como pensando que, no imaginaba que empezaríamos por ahí)

Kike:

Bueno… ahí anda. No dibujo tanto como cuando hacía storyboard «d’esos», pero ahí sigo de vez en cuando. Un cartelito para algún concierto, algo de tebeo para la revistaza Amazing Monsters, algún proyecto eterno de cómic que nunca acabaré… A veces, lo hecho de menos y todo, fíjate lo que te digo.

-¿Por qué director?

Kike:

Por amor natural al cine. Cuando descubrí que era el director el auténtico autor de las películas. Que era el director el que narraba el guion con imágenes, el que decidía «el tono» en el que estarían los actores. Lo descubrí muy joven, viendo un western (no recuerdo cuál) en «Qué Grande es el Cine», el programa de José Luis Garci. Desde ese momento, ya empecé a leer sobre cine, a ver pelis obsesivamente, a probar, a rebuscar…

-Conozco un pajarito (Mas bien un pajaroto, jejeje. Miguel Lago Casal) que te adora lo que no es difícil. ¿Cómo es trabajar con él?

Kike:

¡Hombreeeee! (Sonríe con tooda sinceridad, mooola mucho verte sonreír Kike) ¡Mike Lake Casal! El bueno de Miguel lleva en mi vida desde hace casi veinte años. Es un actor como los de antes; es gallego, pero parece de los de Almería (risas). Puro nervio, puro «power». «Power» es una palabra que digo mucho en los rodajes, antes de dar acción, y el inventor del término con esa acepción («power» como sinónimo de «duende», de «energía») es del Miguel. Ferrol Flynn, que lo llamábamos en un rodaje.

–Mario Mayo y Os reviento ¿Cómo surgió todo, cómo os conocisteis? y ¿De donde nació el proyecto?

Kike:

Pues nace, precisamente, de conocernos. No Os Reviento, pero sí el proyecto de hacer cine de acción, y de hacer de Mario Mayo (bien lo vale) una estrella del cine de acción. Le conocí en el rodaje de mi corto Telmo y Martina, donde él interpretaba a un guerrero postapocalíptico en plan Mad Max. Y al poco de conocerle, emprendimos un proyecto de largo que nunca pudo hacerse (a ver si hay suerte y puede hacerse ahora). Como surgió dinero de inversión privada, aunque era poco, decidimos rodar Os Reviento. ¿Qué mejor que demostrar la demanda que puede tener este tipo de cine que haciéndolo y probándolo? (Hacemos gesto de aprobación y aplauso)

-Increíble acogida de Os reviento a nivel general ¿A cubierto tus expectativas esperabas esta aceptación tan brutal (normal)?

Kike:

Las ha sobrepasado con creces. Jamás imaginé tal acogida, ni tantas reseñas, ni tal cantidad de premios.

-¿Cual es para ti tu mejor obra?

Kike:

¡Bueno, tanto como «obra»…! ( Tuerce un poco el gesto) A mí lo que más me gusta como espectador es ese corto al que me refería antes, Telmo y Martina. Una cosa en VHS-C, muy de juguete pero muy graciosa, con Carmen Ruiz y Víctor Monigote de protagonistas.

-¿Una escena de cine, un momento de cine para ti, memorable y por qué?

Kike:

¡Bufffffffff…! ¡Son tantísimos…! ¡Venga, por elegir uno!(sonrisa como de medio lado) Esa secuencia de la primera de Jungla de Cristal, cuando Bruce Willis se ata una manguera de incendios por la cintura para saltar de una azotea a punto de explotar. Salta, se hostia contra las ventanas de dos o tres pisos más abajo, se queda colgando, y tiene que atravesar el cristal a tiros para entrar en el edificio. Y, justo cuando lo consigue, la bobina del carrete de la manguera cae y está a punto de arrastrarlo al vacío.

Me parece que el cine es eso. Contar sin palabras. Como decía Azcona: «si leyéndote sólo los diálogos del guion, te enteras de la trama; es que ese guion es una mierda». Y esta secuencia de John McTiernan aúna acción pura, con interpretación sin partenaire para cine (que es donde se mide el carisma de una estrella de cine, sea buen o no tan buen actor. Llena de efectos especiales, con dobles stunts, maquetas y localizaciones reales. ¡Gloria bendita! Sobre todo en estos tiempos donde se tira con mucha soltura de CGI.

-¿Una película que no hayas visto y te carcome?

Pues espero con muchas ansias el estreno de Daniela Forever(Yo también quiero verla Kike), de Nacho Vigalondo. Y lo próximo que haga Celia Giraldo, que es una directora catalana superinteresante ahora mismo Ah, y Luger, una peli de Bruno Martín protagonizada también por Mario Mayo. ¡Ardo en deseos!

–Poooor favor (súplica con risa)¿Una canción y a donde te lleva? yyy ¿Qué te llevarías a una isla desierta y por que? aaah ¿Con o sin cebolla?

Kike:

¡Bummm! Más imposibles para elegir (Bufa a carrillo lleno). Con las canciones me pasa lo mismo, soy incapaz de quedarme con una. Últimamente, me ha da’o por Como un susurro de Ramoncín, me transporta a una niñez de puro naif donde todo eran esperanzas y flipaduras, a otra España no tan lejana que, sin embargo, ya no existe en absoluto. Aunque también sigo metiéndole duro al italo-disco, al sonido de la Motown, a la rumba catalana, a The Sonics, a DEVO, a Vainica Doble, a Dolores Vargas, a B52, ¡Diossss, a Elkin & Nelson! ¡Me flipan! Como estos chicos de ahora de Califato 13-14… ¡Yo qué sé! Hay tanto…

¿A una isla desierta? Lo he pensado muchas veces, y me llevaría a McGyver. Ya estaría todo hecho, sólo tengo que obedecerle y caerle bien.

Lo de la cebolla, si te refieres a la tortilla de patata, me da igual. Me parece una discusión estéril para dividir a los españoles (nos encanta).

-¿Una película pastel que si te ha gustado y mucho?

Kike:

¿»Pastel» de «sensiblera»? Pues hay alguna, eh. Por ejemplo, si son pasteles de Frank Capra, me los zampo de mil amores. No incluyo a los grandes dramas románticos como «pasteles»; por ejemplo, me encantó Los puentes de Madison, que vi en un cine de pueblo con mi madre y sus amigas (lloraron todas), en un pase genial. Pero con los «pasteles-pasteles»… si están bien rodados y no se toman a sí mismos demasiado en serio… estoy dentro.

-Una curiosidad tuya, manía o costumbre a la hora de rodar.

Kike:

Tendré muchas de las que no soy ni consciente, pero sí que es que verdad que lo vivo con mucha ansiedad e impaciencia, por eso es común verme cantar con algún actor o actriz, bailar, gritar «power» y, si son exteriores, fumar. ¡Ah! Y soy muy pesao con los diletantes y los jóvenes. Voy de mentor. Seguro que luego se ríen de mí, pero yo me flipo mucho con la juventud, doy rienda suelta a mi pedantería y mi catálogo de conocimientos inservibles.

-¿Proyectos futuros en mente que se puedan contar así, por lo bajinis o ni de coña que se gafan?

Kike:

Pues hay varios proyectos escritos, de corte parecido, por si encontramos productor para hacer otra de acción «de las de Mario Mayo». Y no queda mucho para que salga en plataformas Cowboys de Mediodía, un podcast de Ángel Pazos sobre cine en el que colaboro en cada programa. Algo que me hace especial ilusión, pues en ese proyecto colaboran amigos al tiempo que conozco a gente a la que ya admiraba; y donde podemos ponernos todo lo pesa’os que queramos con nuestra «cinefagia», y al mismo tiempo hacer bromas y no tomarnos nada con solemnidad.

-¿Kike y las redes sociales?

Tuve casi de todo: tuve un blog, facebook, twitter (me echaron)… Ahora solo tengo Instagram, que cada vez lo uso menos, y Linkedin, que no sé ni para qué lo tengo. Creo que me fascinaron sus posibilidades cuando salieron, y ahora, no sé si por vejez o por qué, las considero un peligro para la humanidad.

-Tu referente.

Kike:

Lo mismo que con las canciones o las películas, hay muchos. Destacaré a los guionistas Don Rafael Azcona (que ya le he citado) y Don Perico Beltrán (uno de los artistas más fascinantes que he podido conocer en persona). Y luego dejaré caer los nombres de Don Federico Fellini, el grande de Luis García Berlanga, Sam Peckimpah, y consecuentemente Walter Hill, Doña Kathryn Bigelow, Don Francisco Ibáñez el de los tebeos, y Don Fernando Fernán Gómez.

-Siempre quisiste hacer cine.

Kike.

Desde los catorce años. Desde que empecé a ver películas como si no hubiera un mañana después de ver Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman.

-¿Como es Kike Narcea en la intimidad cuando ya no se rueda, no hay focos ni tanta gente?

Kike:

Pues soy bastante aburrido, eh. Soy de esos a los que les gusta leer hasta las tantas (o ver pelis). De chiste constante, si me pillas de buen rollo; y de ironía cascarrabias, si me pillas depre. Se me ve venir de lejos siempre, además. Nah, un anodino, creeme. Mejor pillarme rodando o de cañas.

-¿Par o Impar?

Kike:

No soy nada cabalístico, eh. Diré «Impar», como diría «rugoso», en lugar de «liso». Me interesa más la imperfección, la mella, la merma, el desorden si me apuras. Me interesa más lo que conlleva la etimología de «sinestra», que de «dextra».(Olé Kike)

-¿Opinión sincera sobre nuestro cine español actual?

Kike:

Sería sincero si te dijera que, en términos generales, me parece más bien flojo, aunque haya muchas honrosísimas excepciones cada año. Pero tendría que puntualizar que no es el español, si no todo el cine en general. Aunque, siendo sincero del todo, conmigo mismo, es probable que se deba a una cuestión de vejez (mía, claro), y que simplemente las películas no me llenen como antes porque he visto demasiadas.

-Para cerrar el 2024¿Que película te ha gustado más?

Kike:

Ha habido unas cuantas muy buenas. Pero yo lo viví muy fuerte con El Especialista (The Fall Guy) de David Leitch, con Ryan Gosling y Emily Blunt. Sé que es una historia muy pastel (Es buenísima), retomando la pregunta de antes, pero me tocó por cuestiones cinéfilas. Lloré un poco y todo.

-De tooodo corazón ¿Ha resultado ser un buen año?

Kike:

¡Sí! Recordemos los primeros años del siglo XXI… ¡Nada puede ser peor! Jajajajajaja Sí, creo que no ha estado mal. Yo me he encontrado con un buen puñado de títulos de unos cuantos países.

Gracias mil Kike por tu tiempo, que maravilla escucharte, yo pasaría la tarde preguntándote cosas, curiosidades y hablando contigo de esta nuestra «enfermedad sin cura» que se llama cine.

Un abrazo gigante con la promesa de un café de charla larga. (Nos sonreímos) .

Hasta muy pronto.

Mila Marcos