Premios Oscar 2025. «Anora» sorprende con cinco estatuillas

En una gala espesa, excesivamente larga y claramente apolítica la película de Sean Baker da la sorpresa y se adjudica cinco galardones, entre ellos mejor película, director, actriz, guion original y montaje. Su director, además, se convierte en la primera persona en lograr cuatro Oscar por una sola película.

La edición número 97 de los premios del cine más importantes del mundo no siguió el guion previsto, por una vez, y dio el triunfo a esta dramedia con gran éxito de taquilla, (Teniendo en cuenta su presupuesto de tan solo 6 millones de dólares), que ya se había llevado la Palma de Oro en Cannes, el Spirit del cine independiente, y que ha estado nominada a más de 260 premios.

Los galardones estuvieron más repartidos que en anteriores ediciones: tres para «The Brutalist», dos para «Emilia Pérez» de sus 13 nominaciones, dos para «Dune: parte dos», dos para «Wicked» y uno para «Cónclave», «A Real Pain», «La sustancia», «Flow» y «Aún estoy aquí». Conan O’Brien, conductor de la gala, estuvo simpático y amenizó la excesiva duración de la ceremonia.

Entre los galardones individuales la única sorpresa fue el de mejor actriz para Mickey Madison por «Anora», que se unió a Adrien Brody («The Brutalist») como mejor actor y a la pareja formada por Zoe Saldaña («Emilia Pérez») y Kieran Culkin («A real pain») como actriz y actor de reparto.

Esta es la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2025:

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Dune: Parte dos

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor Dirección

Sean Baker, por Anora

Brady Corbet, por The Brutalist

James Mangold, por A Complete Unknown

Jacques Audiard, por Emilia Pérez

Coralie Fargeat, por La sustancia

Mejor Actriz protagonista

Cynthia Erivo por Wicked

Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez

Mikey Madison por Anora

Demi Moore por La sustancia

Fernanda Torres por Aún estoy aquí

Mejor Actor protagonista

Adrien Brody, por The Brutalist

Timothée Chalamet, por A Complete Unknown

Colman Domingo, por Las vidas de Sing Sing

Ralph Fiennes, por Cónclave

Sebastian Stan, por El aprendiz

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov, por Anora

Kieran Culkin, por A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, por The Apprentice

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro, por A Complete Unknown

Ariana Grande, por Wicked

Felicity Jones, por The Brutalist

Isabella Rossellini, por Cónclave

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Mejor Película de Animación

Flow

Del Revés 2F

Memorias de un Caracol

Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas

Robot Salvaje

Mejor Cortometraje de Animación

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander To Wonder

Yuck!

Mejor Diseño de Vestuario

A Complete Unknown



Cónclave



Gladiator II



Nosferatu



Wicked

Mejor Guion Original

Sean Baker por Anora

Brady Corbet y Mona Fastvold por The Brutalist

Jesse Eisenberg por A Real Pain

Moritz Binder, Tim Fehlbaum y Alex David por September 5

Coralie Fargeat por La sustancia

Mejor Guion Adaptado

James Mangold y Jay Cocks por A Complete Unknown

Peter Straughan por Cónclave

Jacques Audiard (en colaboración con Thomas Bidegain, Léa Mysius y Nicolas Livecchi) por Emilia Pérez

RaMell Ross y Joslyn Barnes por Nickel Boys

Clint Bentley y Greg Kwedar por Las vidas de Sing Sing

Mejor Maquillaje y Peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejor Montaje

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor Diseño de Producción

The Brutalist

Cónclave

Dune: Parte dos

Nosferatu

Wicked

Mejor Canción Original

El mal, de Emilia Pérez

The Journey, de Seis triple ocho

Like a bird, de Las vidas de Sing Sing

Mi camino, de Emilia Pérez

Never Too Late, de Elton John: Never Too Late

Mejor Corto Documental

Death by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor Película Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor Sonido

A Complete Unknown

Dune: Parte dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus

Better Men

Dune: Parte dos

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Mejor Cortometraje de Acción Real

A lien

Anuja

I’m not a robot

The last ranger

El hombre que no pudo permanecer en silencio

Mejor Fotografía

The Brutalist

Dune: Parte dos

Emilia Pérez

María Callas

Nosferatu

Mejor Película Internacional

Aún estoy aquí, Brasil

La chica de la aguja, Dinamarca

Emilia Pérez, Francia

La semilla de la higuera sagrada, Alemania

Flow, un mundo que salvar, Letonia

Mejor Banda Sonora

The Brutalist

Emilia Perez

Cónclave

Wicked

The Wild Robot