«La Familia Benetón 2». Premier matinal en Madrid

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este fin de semana tuvo lugar en Cinesa Proyecciones Madrid, la premier de «La Familia Benetón 2».

En esta genial sesión matinal pudimos disfrutar de la película junto al maravilloso reparto de la cinta. No faltaron risas y muchos, muchos aplausos.

¡La secuela de la exitosa comedia familiar dirigida por Joaquín Mazón llegará a nuestros cines este 17 de abril!

«La Familia Benetón 2»

Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

Director : Joaquín Mazón.

En el reparto : Repiten Leo Harlem, ‘El Langui’, Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón, con incorporaciones como la de Anabel Alonso y con otros actores de reparto como Diego Montejo, Gala Bichir y Enrique Villén.

Una comedia familiar simple, sencilla sin más. En esta ocasión opino que sus 90 minutos de duración están enfocados a gustar aun mas que la anterior, a los más peques de la casa, nuestros niños, a los que no les cuesta entender el humor limpio y que de forma natural, se solidarizan con los peques del film a través de la pantalla. Para los mayores puede resultar algo repetitiva y caótica digamos algo así como… regular.

Por otro lado añadir que, mantiene siempre el buen fondo apostando por el buen rollo, el positivismo, los auténticos sentimientos, la familia unida, la verdadera amistad, la igualdad para todos y la diversidad cultural. Esto no es poco si además nos hace reír algo y entretiene.

Una realidad es que llegados a este punto y sabedores de que a el público mas crítico le gusta (los niños), no habría mucho más que añadir.

En resumen:

Tenemos aquí un cine de entretenimiento familiar y sin pretensiones ,con chispitas de humor, que cumple.

Mila Marcos