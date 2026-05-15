Crítica de ‘Pizza movies’. Irregular comedia sobre la crisis de la mediana edad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Puntuación Algunos gags y las interpretaciones de Berto Romero y Judit Martín son lo mejor de una cinta con serios problemas de ritmo. User Rating: Be the first one !

Carlo Padial es una escritor y guionista que se ha caracterizado por su humor absurdo y unas películas con temática metacinematográfica con mejores puntos de partida que resultados. Ahí están títulos como los falsos documentales Mi loco Erasmus y Algo muy gordo, y Vosotros sois mi película, cinta de no ficción sobre el extraño largometraje de un youtuber compuesto por una escena repetida una y otra vez que fue proyectada en el Festival de Sitges ante el estupor del público. Pizza Movies reúne muchas de las características del cineasta, aunque en esta ocasión el resultado sea superior al resto de sus producciones para la pantalla grande.

En esta ocasión nos encontramos con una pareja de cuarentones que montan una negocio especializado en pizzas con temática cinematográfica. De esta manera asistimos a una cinta sobre la crisis de la mediana edad, cuando las ilusiones de la juventud han quedado atrás y los problemas familiares y laborales suelen sumir a muchos en la depresión y la ansiedad. De paso, Padial y su coguionistas muestran la paupérrima situación de los críticos culturales y cinematográficos que, como su protagonista femenina, tienen problemas para llegar a fin de mes y se plantean una y otra vez dejar su oficio.

El director triunfa en el retrato de su pareja formada por dos infelices que, pese a sus defectos, se quieren a más no poder e intentan salir adelante con más ilusión que otra cosa. Le ayudan el estupendo Berto Romero, en el papel del complaciente marido, y Judit Martín, espléndida como esa mujer neurótica que hubiera hecho las delicias de Woody Allen.

Sin embargo, a pesar de lograr momentos acertados de comedia absurda, la película se ve aquejada de un ritmo demasiado premioso y un desarrollo que no siempre está a la altura de su divertido planteamiento. Por otra parte, el acabado casi amateur impide que Pizza movies sea algo más que un producto curioso que, no obstante, supone un paso adelante sobre cintas anteriores de su autor.