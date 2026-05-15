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Crítica de ‘Pizza movies’. Irregular comedia sobre la crisis de la mediana edad

Julio Vallejo Noticias de cine Escribe un comentario

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Algunos gags y las interpretaciones de Berto Romero y Judit Martín son lo mejor de una cinta con serios problemas de ritmo.

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Carlo Padial es una escritor y guionista que se ha caracterizado por su humor absurdo y unas películas con temática metacinematográfica con mejores puntos de partida que resultados. Ahí están títulos como los falsos documentales Mi loco Erasmus y Algo muy gordo, y Vosotros sois mi película, cinta de no ficción sobre el extraño largometraje de un youtuber compuesto por una escena repetida una y otra vez que fue proyectada en el Festival de Sitges ante el estupor del público. Pizza Movies reúne muchas de las características del cineasta, aunque en esta ocasión el resultado sea superior al resto de sus producciones para la pantalla grande.

En esta ocasión nos encontramos con una pareja de cuarentones que montan una negocio especializado en pizzas con temática cinematográfica. De esta manera asistimos a una cinta sobre la crisis de la mediana edad, cuando las ilusiones de la juventud han quedado atrás y los problemas familiares y laborales suelen sumir a muchos en la depresión y la ansiedad. De paso, Padial y su coguionistas muestran la paupérrima situación de los críticos culturales y cinematográficos que, como su protagonista femenina, tienen problemas para llegar a fin de mes y se plantean una y otra vez dejar su oficio.

El director triunfa en el retrato de su pareja formada por dos infelices que, pese a sus defectos, se quieren a más no poder e intentan salir adelante con más ilusión que otra cosa. Le ayudan el estupendo Berto Romero, en el papel del complaciente marido, y Judit Martín, espléndida como esa mujer neurótica que hubiera hecho las delicias de Woody Allen.

Sin embargo, a pesar de lograr momentos acertados de comedia absurda, la película se ve aquejada de un ritmo demasiado premioso y un desarrollo que no siempre está a la altura de su divertido planteamiento. Por otra parte, el acabado casi amateur impide que Pizza movies sea algo más que un producto curioso que, no obstante, supone un paso adelante sobre cintas anteriores de su autor.

Acerca de Julio Vallejo

Crecí queriendo ser un héroe Marvel. Sin embargo, las películas, los libros y la música se cruzaron en su camino y, desde entonces, me fijé como meta escribir de asuntos más o menos culturales. Soy Licenciado en Ciencias de la Información, Experto Universitario en Comunicación y Arte y Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. He desempeñado mi labor docente en las universidades UNIR y U-tad, así como en Ondas Escolares. Dentro de las publicaciones en las que he participado destacan quince anuarios ‘Cine para leer’y los volúmenes colectivos ‘Historia del cine en películas: 1970-1979’ (Mensajero, 2012), ‘Visiones contemporáneas: narrativas, escenarios y ficciones’ (Fragua, 2023), ‘El universo de Marlon Brando’ (Notorious, 2024) y ‘El universo de Paul Newman’ (Notorious, 2025). En solitario he publicado ‘El personaje y la persona en el cine de no ficción’ (Punto rojo, 2023) y ' ¡Ya están aquí! ¡Tú eres el siguiente'. Los ladrones de cuerpos en el cine y la televisión (Diábolo Ediciones, 2025).

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