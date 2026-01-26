«Aida y vuelta» en Madrid

Compartir Facebook

Tras la muerte de su padre, Aída hereda la vieja casa familiar en el barrio y se muda con sus dos hijos. Pero las dificultades económicas la obligan a trabajar como empleada de limpieza, mientras debe compartir la vivienda con su madre y su hermano.

Aída y vuelta combina ficción y metacine para narrar el rodaje de un capítulo secreto de la mítica serie, jugando con los personajes y sus actores delante y detrás de la cámara y dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

Este próximo 30 de enero se estrena en cines la película Aída y vuelta sobre la serie que durante casi una década (2005-2014) marcó a varias generaciones.

La rueda de prensa presentación de la película tuvo lugar la mañana de este miércoles 21 de enero de 2026 en nuestra preciosa gran vía de Madrid, en la sede de la Fundación Telefónica con la presencia del elenco principal, incluyendo a Carmen Machi, Paco León, Melani Olivares, Mariano Peña, Miren Ibarguren (embarazadísima), Mariano Peña, Pepe Viyuela, Canco Rodríguez, David Castillo, Óscar Reyes, Pepa Rus, Secun de la Rosa y Emilio Gavira como una nueva incorporación a la película y que no formaba parte de la serie.

Faltaron a la presentación la maravillosa Marisol Ayuso y Eduardo Casanova pero tranquilos que si están en la película. Eugenia y Fidel no nos podían fallar.

La película esta dirigida por Paco León y cuenta con el regreso de la mayoría del reparto original. Por lo que sabemos solo faltara la presencia de Ana Polvorosa quien daba vida a Lore en aquel genial Esperanza Sur de hace tiempo, con el que tanto disfrutamos y reímos.

Cuchicheando entre compañeros nos enteramos de que Paco la noche de antes en una entrevista contó, que quien vaya a ver la película al cine, podrá sacar una foto a la pantalla en los títulos de crédito a un código con el que tendrá la oportunidad de disfrutar de un ultimo capitulo de la serie titulado «Cuando te dé la gana»

Contaros también que con motivo de la llegada de la producción a Madrid y a los cines, hasta el 1 de febrero, hay una experiencia gratuita en el espacio Movistar ( https://espacio.movistar.es/) En la planta 1, visita el Bar Reinols, hazte una foto en el banco mítico de la serie y en una pequeña sala disfrutar del tráiler. Gratuito y genial para todos aquellos que fuimos seguidores de la serie y que aún ahora disfrutamos de su reposición en cierto canal de televisión.

Mila Marcos.