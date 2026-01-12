«Stranger Things T5». El fin de la serie única

Dirigida a la perfección por los hermanos Duffer, junto con Shawn Levy y Dan Cohen.
En el magistral y ya adorado reparto (Pedazo elenco de actores algunos desde el episodio uno):
Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Brett Gelman, Priah Ferguson, y Jamie Campbell Bower, con nuevos fichajes como Linda Hamilton y Amybeth McNulty.
Otoño de 1987, Hawkins está en cuarentena militar por la apertura de portales al Mundo del Revés, y el grupo se une para encontrar y derrotar a Vecna, que ha desaparecido tras su última confrontación, mientras buscan a Once, obligada a esconderse nuevamente, preparándose para una batalla final contra una oscuridad mucho más poderosa que antes, una misión que requiere la unidad de todos para una última y definitiva vez.
El día uno de enero de este recién estrenado 2026 aterrizaba en algunos cines y en cierta plataforma, el episodio final de esta magistral serie «Stranger Things T5». No se yo si esto es comenzar el año con buen pie (jejeje). Con bajón moral, fijo. Nosotros no nos lo podíamos perder y aquí os exponemos nuestras últimas sensaciones.
Amo, adoro esta serie. Hacia tiempo que no me sentía así, que una serie me hiciera disfrutar y SENTIR TANTO. He reído, llorado, chillado, casi fallezco en más de una ocasión por un posible infarto de emociones entrelazadas.
Ha sido como acercar a la pituitaria aromas como Don Algodón o Alada, que ya es vintage jajaja. No hablo del tema pastel sino, de que me ha transportado a mi infancia en cada episodio, con cada secuencia no hubiera querido que acabara jamás para no regresar de ese lugar.
Es una serie bien elaborada, cada detalle fue cuidado y realizado al dedillo.
Los personajes, el proceso madurativo de estos y sus villanos son, magia pura.
La música es grandiosa.
STRANGER THINGS al completo representa; LA SERIE ÚNICA. LA SERIE PERFECTA. Sin cojear ni un instante. Me va a costar tremendamente ver a sus actores fuera de ella bajo otros registros por que son personajes que «han entrado en casa» forman parte de la familia tras estos 10 años de compartirla juntos en el salón, saltando y exaltándonos juntos. Riendo y llorando al unísono todo al compas.
Me daba pánico exponerme al final por lo que ya deducía con antelación, sufro de eso que llaman mirada de director aún así y aunque duela creo que, es el final perfecto por que todo se coloca donde debe aunque no lo parezca. Un final donde ante todo reina la amistad y lo digo sin decir.
Yo jamás me hubiera despedido de ella pero como en la vida supongo, es lo que toca.
Once, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max, Joyce, Hopper, Steve, Nancy, Jonathan, Robin, Vecna, Eddie Munson, Billy Hargrove, Bob Newby, el Dr. Brenner y el Dr. Owens, Demogorgon, Mind Flayer, Demodog, Demobat … etc. . Vamos a extrañaros inmensamente, quedáis en el recuerdo para siempre.
Os lleváis un trozo de nuestro corazón.
Yo personalmente me niego a decir adiós, os dedico un hasta luego por que pienso ver la serie en modo bucle hasta el fin de los días o hasta que el mundo se ponga, de revés.
Mila Marcos