«Stranger Things: Relatos del 85». Ingenio y acción

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Dirección: Matt Duffer, Ross Duffer, Phil Allora y Eric Robles.

Título original: «Stranger Things: Tales from ’85» es la primera serie animada del universo creado por los hermanos Duffer, estrenada en Netflix el 23 de abril de 2026.

La historia nos traslada de vuelta a Hawkins durante el gélido invierno de 1985, situándose cronológicamente entre los eventos de la segunda y la tercera temporada de la serie original.

Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max intentan disfrutar de una vida normal entre partidas de Dragones y Mazmorras y guerras de nieve.

Conoceremos también curiosos e interesantes nuevos personajes que la verdad «Molan mogollón» y no sobran en absoluto.

Serie de animación fantástica, sobrenatural de adolescentes.

El comienzo, los primeros episodios cuesta asimilar de manera visual pero sobre todo mentalmente, que ya no es nuestro «Stranger Things» en digamos tiempo real, que son «dibus» y el argumento va a variar un poco, lo que siendo en formato de animación está permitido, jejeje.

Ocho episodios cortos de 30 minutos que incitan a verla del tirón por que se ven muy bien la verdad resulta ser una serie super ágil, que según avanza, más gusta y llega a un punto en el que si señoras y señores, engancha y bastante.

Visiblemente es genial con sus luces de neón y grandes resplandores, aunque de la sensación de ser oscura. Hace acopio de mucha, mucha acción, ingenio y bastante diversión.

Al final cuando termita si te deja ese gustito a Stranger, inolvidable que muchos llevamos en memoria, piel y corazón. Yo sinceramente estoy deseando que nos ofrezcan la siguiente temporada y saber con que nos sorprenden.

Pues ya está, con esto y un bizcocho… yo creo que Stranger Things: Relatos del 85 convence y gustará a la mayoría de los seguidores de la serie inicial. Es como retenerla junto a nosotros, un ratito más.

Mila Marcos.