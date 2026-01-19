«Ángulo muerto». Cine del bueno

Compartir Facebook

Dirrigida por el siempre genial y brillante Cristian Beteta.

En el reparto unos soberbios Eva Llorach y Carlos Santos.

Estela y Ramón han atravesado una separación y el suicidio de Hugo, su único hijo, con tan solo 13 años, después de sufrir acoso escolar. Cuando Estela obtiene un vídeo grabado por los agresores de su hijo, cree que ha llegado el momento de tener una conversación con Ramón. Mientras descubren la realidad de lo ocurrido con Hugo, tratarán de esclarecer si podrían haberlo evitado y si estuvieron a la altura como padres.

El cortometraje «Ángulo Muerto», de Cristian Beteta, ha acumulado importantes premios y reconocimientos, destacando su nominación a los Premios Goya 2026 y su victoria en los Premios Forqué 2025 a Mejor Cortometraje, además de triunfar en festivales como Cinelebu (Chile) y Claqueta Emérita, ganando premios a Mejor Cortometraje y para sus actores, Eva Llorach y Carlos Santos .

Premios y Nominaciones Clave:

Nominado a Mejor Cortometraje de Ficción. Premios Forqué 2025: Ganador del premio a Mejor Cortometraje.

Ganador del Mejor Cortometraje Internacional, calificando para los Oscars y Goya. Premios Fugaz 2025: Ganador a Mejor Actriz (Eva Llorach) y Mejor Dirección.

Ganador a Mejor Cortometraje y Mejor Actriz (Eva Llorach). Festival de Cine de Alhama de Granada (2025): Premio del Jurado a Mejor Cortometraje.

Sinceramente opino que todos estos logros y reconocimientos son mas que merecidos.

Conocí a Bateta hace unos años disfrutando otro de sus grandes trabajos que como no ya en aquella ocasión fue premiado y una vez más, no decepciona.

En estos 14 minutos de duración, se siente angustia, desconcierto ,enfado ira y piedad, no se necesita ningún tiempo más. Todo empieza y acaba en ese corto periodo de tiempo como si de dos horas se tratasen. Con la misma intensidad concentrada.

Cierto es que las increíbles interpretaciones de Eva Llorach y Carlos Santos te llevan a sentir todo esto y más, nada que decir si para colmo te encuentras justo en esa franja vital con hijos de edades semejantes en el instituto. Ponerse en la piel de esos padres duele y no es difícil de comprender.

Cada detalle de este cortometraje es BUEN CINE. Esas contantes miradas al espejo retrovisor, cada pausa, cada silencio, la carencia o cada golpe de la música… todos ellos hacen que ANGULO MUERTO sea, CINE DEL BUENO. Y es que muy amigos míos nunca me cansare de repetir que:

¡El corto, es cine!

Mila Marcos.