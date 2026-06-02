Crítica de ‘La silla’. La dificultad de crear suspense

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Puntuación: Aséptico thriller que no logra en ningún momento crear la inquietud y el ambiente malsano deseado. User Rating: 1.81 ( 1 votes)

Un popular escritor de thrillers y terror prueba una de las situaciones límite de sus novelas en sus propias carnes. Sin embargo, el experimiento sale mal y pasará por una verdadera pesadilla en su propia casa. El punto de partida de La silla, tomado de la novela homónima de David Jasso, podría haber dado lugar a una cinta de suspense inquietante, pero la película nunca llega a provocar verdadera inquietud.

El guionista y director Ángel de la Cruz rueda todo con una aburrida corrección más propia de un mal episodio de serie de televisión. Tampoco acaba de desarrollar una historia simple, aunque con posibilidades. Los intentos de crear algo de profundidad se quedan en tentativas frustradas. El largometraje pretende mostrarnos a un tipo egoista que acabará recibiendo su merecido por sus malos actos, aunque lo hace de una forma bastante obvia. Los giros tampoco acaban sorprendiendo, al igual que unas supuestas visiones del protagonista, que parecen meros añadidos sin sustancia. Ni siquiera logra crear una atmósfera malsana que provoque desasosiego en el espectador.

A todo ello hay que añadir un elenco bastante inadecuado. Jaime Lorente, pese a sus esfuerzos, no acaba de resultar convincente como novelista egoista y con secretos. Lo mismo se puede decir de unos actores secundarios que se limitan poco más que a recitar sus diálogos.

En definitiva, La silla pretende unir el espíritu de Alfred Hitchccok y el de Stephen King, siempre interesado en convertir a los escritores en protagonistas de sus aterradoras tramas, pero solamente consigue ser poco más que un telefilme de sobremesa.