‘Minions & Monstruos’. Genial y única

Dirigida por Pierre Coffin.
La historia sigue a un grupo de Minions en el Hollywood de los años 20 que intentan hacer una película de monstruos. Tras desatar accidentalmente criaturas reales por todo el mundo, deben unirse para salvar al planeta del caos que provocaron.
Gracias a nuestros amigos de cine Yelmo Vidanova parc Valencia por tan genial proyección.
Tenemos aquí una peli, de una peli, que está dentro de otra peli y que nos cuenta cómo se hace una peli (jejejeje).De cuándo hace muy muchos años en tiempo Minions se empezó a hacer cine. Pues eso, es todo muy muy MINIONS.
Es chispeante, novedosa, original y divertida. Para nada es más de lo mismo.
¡sencillamente genial y única!
Pensaba que ya no quedaría margen a la sorpresa con nuestros amigos amarillos, pero desde luego, no es el caso.
Una película diferente que entretiene y llega tanto a niños como mayores, hace sincera gracia de la buena, emociona y obliga a sentir. Durante ese ratito olvida uno el mundo exterior y disfrutar de un buen cine sin complicaciones. Si para el colmo de los colmos en positivo, va uno con la inigualable compañía de los suyos; MINIONS &MONSTRUOS pasa a ser inolvidable.
Añadir que, adquiere un tono aún más especial si resulta que perteneces de alguna forma al mundo de cine digamos, en activo.
Es sin lugar a dudas una de las grandes películas de este verano y merece ser vista en pantalla grande, cuanto más mejor.
¡Por cierto mis muy amigos míos y compis, feliz verano a todos!
MINIONS & MONSTRUOS ahora, más naranja que amarilla. ¡¿No te la querrás perder?!.
Mila Marcos