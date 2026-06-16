Vuelve nuestro ogro preferido en el primer tráiler de Shrek 5

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Tendremos que esperar al verano de 2027 y de la mano de DreamWorks Animation, para poder vivir una nueva aventura mágica de una de las sagas de animación más aplaudidas de todos los tiempos: «SHREK 5».

En las voces repetirán algunas de las leyendas del cine más conocidas como Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz que vuelven una vez más a sus reconocidos papeles, en la versión original, de Shrek, Asno y Fiona. Al reparto se une la ganadora de dos Emmy Zendaya como la voz de Felicia, la hija de Shrek y Fiona.

«SHREK 5» está dirigida por los veteranos de la saga Conrad Vernon y Walt Dohrn y producida por Gina Shay que ya produjo «Shrek, felices para siempre», y por el director ejecutivo de Illumination nominado al Oscar Chris Meledandri.

Durante las últimas dos décadas, el público se ha rendido al encanto de las divertidas e irreverentes aventuras de un ogro incomprendido y su peculiar pandilla de personajes de cuento, basadas en el libro del aclamado autor William Steig. Iniciando su andadura en 2001 con Shrek, ganadora del primer Oscar® de la historia a la Mejor Película de Animación, Shrek, Asno y Fiona (junto con sus amigos, familiares y atormentadores varios) se han convertido en parte imprescindible de la cultura popular, recordando a todo tipo de espectadores que la belleza es un concepto muy personal que va más allá de los cánones establecidos.

Las cuatro películas de Shrek han recaudado más de 2.900 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, dando origen a un espectáculo en vivo que ha girado por montones de países y un galardonado musical de Broadway que ha acumulado 8 nominaciones a los Tony y 12 nominaciones a los Premios Drama Desk, además de un superexitoso destino turístico inmersivo en Londres y populares eventos y atracciones en los parques temáticos de Universal Destinations & Experiences.