‘Vaiana’. Una película de aventuras en toda regla

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Hace unos días llegaba a los cines ‘VAIANA‘ y no hemos querido perdérnosla.

Dirigida por Thomas Kail

En el reparto Dwayne Johnson, Catherine Laga’aia, Rena Owen y John Tui.

Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al semidiós Maui. Ambos se embarcan en un viaje inolvidable para enfrentarse a peligrosos desafíos y devolver la prosperidad a su pueblo

Veamos teniendo en cuenta que la de animación es de hace solo 10 años y ya es una real chulada en si, como era de imaginar la adaptación en tiempo real fijo que iba a ser fiel a su predecesora.

A mi parecer no se queda nada atrás y se defienden increíblemente bien todos los personajes.

Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson hacen buen dúo a mi parecer y se cierra un círculo de tres increíbles con el enigmático, colorido, querido y alocado Heihei.

La Abuela Tala interpretada en esta Live-Action (películas o producciones audiovisuales que son protagonizadas por actores de carne y hueso) por la actriz Rena Owen me ha gustado mucho especialmente.

Visualmente me parece espectacular, preciosa, las escenas de acción son increíbles, hacen de ella una verdadera película de acción y aventuras en toda regla.

Regresando un poco a los personajes, el una vez más Maui de Dwayne Johnson que ha sido bastante criticado en varios medios, yo opino muy sinceramente que conserva su esencia magnetismo y magia. Le aporta sus gestos únicos, el gran sentido del humor y eso, su innegable pelazo. Si es que Dwayne es el increíble semi dios en ambas producciones, no nos iba a decepcionar. A mi por lo menos me ha encantado y yo ¡Me lo pido! jejeje. Para mi Maui es y será siempre lo más y creo que Johnson lo borda y punto pelota, que leñe. Jejeje.

¡Dwayne «ser» Maui!.

Creo que esta Vaina es una muy buena adaptacion y si te gusta la de animacion esta sin duda alguna te encantara.

Merece mucho la pena ser vista y disfrutada en pantalla grande con los peques, los no tanto y con un buen bol de palomitas, por que apenas nos dejan apartar la mirada de la pantalla durante toda la proyección.

Tenemos aquí una/otra de las grandes películas de este verano.

Lo dicho, esta Vaina nos ha gustado, muy mucho.

Mila Marcos