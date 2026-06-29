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Crítica de ‘Supergirl’. Simpática e irregular película de superhéroes con una estupenda Milly Alcock

Julio Vallejo Críticas de cine Escribe un comentario

Puntuación:

Un entretenimiento que promete más de lo que acaba ofreciendo.

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Supergirl forma parte de los esfuerzos por parte del productor y director James Gunn por rehacer el universo cinematográfico DC después de Superman (2025). En este sentido, parece adecuado que se haya obtado por adaptar el personaje de uno de los cómics que ha cambiado un tanto su esencia: Supergirl, la mujer del mañana, guionizado por Tom King y dibujado por Bilquis Evely. Allí se nos muestra a una heroína triste y algo dada a empinar el codo que no acaba de adaptarse a la Tierra y termina ayudando a una adolescente que busca vengar la muerte de su familia.

Hay algo de western en esta adaptación dirigida por Craig Gillespie, especialmente de las diferentes versiones de Valor de ley. Quizá el problema resida en no desarrollar demasiado bien un punto de partida interesante.

Lo primero que hay que destacar es el gran trabajo de Milly Alcock, que borda su encarnación de una chica con poderes que no acaba de encontrar su lugar en el universo. Lo mismo se puede decir de Eve Ridlay, la niña que quiere hacer que el asesino de sus padres pague por sus fechorías.

La película opta estéticamente por ser un cruce entre la aridez de la saga Mad Max y las criaturas de la franquicia Star Wars. No rompe los moldes precisamente, pero el resultado visual resulta más o menos adecuado para aquello que cuenta.

Sin embargo, como ya hemos avanzado, no sabe desarrollar un punto de partida más que prometedor. La película opta por el camino más predecible, además de errar en un aspecto tan importante como el antagonista. En este caso nos encontramos con un tipo poderoso y extremadamente cruel que no duda en secuestrar niñas para convertirlas en sus esposas. El belga Matthias Schonaerts interpreta al malo de la función de una manera grotesca, provocando más risa involuntaria que verdadero terror.

Por otra parte, no se sabe muy bien las razones por las que aparece el personaje del buscavidas Lobo, encarnado por Jason Momoa. Como suele ser habitual en este tipo de producciones, sirve para testear la reacción del público, aunque dramáticamente tengan poca o nula importancia.

Curiosamente, lo más logrado acaba siendo el origen de la heroína, que se muestra en sueños y supone cierta novedad respecto a su primo Kal-El.

En defintivia, Supergirl promete mucho, pero acaba ofreciendo bastante menos de lo esperado.

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Acerca de Julio Vallejo

Crecí queriendo ser un héroe Marvel. Sin embargo, las películas, los libros y la música se cruzaron en su camino y, desde entonces, me fijé como meta escribir de asuntos más o menos culturales. Soy Licenciado en Ciencias de la Información, Experto Universitario en Comunicación y Arte y Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. He desempeñado mi labor docente en las universidades UNIR y U-tad, así como en Ondas Escolares. Dentro de las publicaciones en las que he participado destacan quince anuarios ‘Cine para leer’y los volúmenes colectivos ‘Historia del cine en películas: 1970-1979’ (Mensajero, 2012), ‘Visiones contemporáneas: narrativas, escenarios y ficciones’ (Fragua, 2023), ‘El universo de Marlon Brando’ (Notorious, 2024) y ‘El universo de Paul Newman’ (Notorious, 2025). En solitario he publicado ‘El personaje y la persona en el cine de no ficción’ (Punto rojo, 2023) y ' ¡Ya están aquí! ¡Tú eres el siguiente'. Los ladrones de cuerpos en el cine y la televisión (Diábolo Ediciones, 2025).

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