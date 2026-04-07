Stranger Fan Meet 9 The Tour 2026 Madrid. ¡Inolvidable!

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Hace unos días Madrid fue el centro de todas las miradas por que, se ha dado un evento excepcional y nosotros ( Yo y mis «amiguis» de profesión, de entre otros cientos que allí estaban) hemos tenido la gran suerte única e ¡Inolvidable!, de estar ahí para vosotros.

Uno de mis propósitos este año era logra cubrir, estar en este maravilloso acontecimiento. Gracias a que como dicen: Hay que tener amigos hasta en el infierno o, en este caso en el «Inside out», lo logué ¡me invitaron!

¡El evento principal del año, organizado por People Convention. El Stranger Fan Meet 9 The Tour – Madrid!

Esta maravilla ha tenido lugar en el IFEMA MADRID – Pabellón 5 (Av. del Partenón, 5).

Los actores que fueron confirmados y de los cuales hemos podido disfrutar al menos este largo ratito han sido:

Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Dacre Montgomery (Billy), Raphael Luce (Henry Creel joven), Nell Fisher (Holly Wheeler) y Cara Buono (Karen Wheeler).

El lugar estaba lleno de photocalls , juegos, maquinas de arcade y rincones de Hawkins .

Hemos reído de lo lindo con NOAH, GATEN y CALEB, hemos bailado, cantado y nos hemos emocionado mucho cuando Noah nos contaba sobre ese final de serie, ese ultimo episodio que llegaba para nosotros con el inicio del año, en el que nos relataba que todos lloraban. Cuando Gaten nos ha contado sobre ese ultimo rodaje, en el que todos colocaban aquellos libros de juego en la estantería y declaraba:

-¡NUNCA LO OLVIDARÉ! (Gaten Matarazzo 4-4-26 evento Stranger Things (Madrid))

Son muchos los momentos a retratar de algún modo como cuando a Matarazzo le ha perseguido una vez mas la canción «Never Ending Story» y tooodos se la hemos cantado. O el momento en el que Noah Schnapp a logrado hacer encender todas las linternas al son de Purple Rain y los actores llenaron el escenario.

La triste realidad es que nadie de los allí presentes esta tarde quería que esos momentos junto a ellos, llegaran a su fin.

Hemos querido dejaros constancia aquí de lo sucedido, con todo el cariño del mundo.

Un genial y divertidísimo Noah Schnapp (Will). Ha sido genial.

Esperamos que lo disfrutéis, desde luego para mi ha resultado ser una tarde de sueños cumplidos increíblemente especial y como ya os dije;

–¡INOLVIDABLE!.

Agradecimientos especiales por su gran atención a Léa Flamand, bellísima persona y gran profesional de www.people-convention.com por su increíble trato estos meses de atrás. (Al final no hemos podido conocernos en persona pero te agradezco confiaras en mi y decidieras darme una oportunidad). Agradecimientos también al IFEMA MADRID por acoger y ofrecernos un evento así.

#sfm9 #sfm9madrid

Ojala hayan sido para todos unas grandes y felices vacaciones, yo desde luego estas no las voy a borrar de la mente y corazón, jamás.

Mila Marcos.