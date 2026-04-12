Crítica de ‘Buena suerte, pásalo bien, no mueras’. Simpática sátira sobre el triunfo de la IA y las redes sociales

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Puntuación: Gore Verbinski ofrece un original largometraje sobre viajes en el tiempo que se resiente de un metraje alargado y de cierta irregularidad. User Rating: Be the first one !

El realizador Gore Verbinski se ha caracterizado por incluir toques de humor en gran parte de su carrera como cineasta, aunque normalmente lo haya hecho en películas donde la comedia se ha mezclado con otros géneros. Ahí están para demostrarlo sus cintas para la saga Piratas del Caribe, el western de animación Rango o su particular versión de El llanero solitario, entre otras. En la mayoría suele haber un personaje más o menos estrafalario que se convierte en el protagonista y define el tono del filme.

Buena suerte, pásalo bien, no mueras reúne estas señas de identidad en una divertida sátira sobre el triunfo de la inteligencia artíficial y las redes sociales que, a su vez, homenajea las películas de viajes en el tiempo en la onda de 12 monos o la saga Terminator. Así nos encontramos ante un hombre del futuro que se traslada a nuestro presente para evitar que el niño responsable de la decadencia de la humanidad en años venideros dé el paso irreversible para que todo termine en desastre. En su misión contará con la ayuda de un grupo de clientes de un bar donde el particular salvador de la Tierra ha aparecido de manera repentina.

Volvemos a encontrar en este aspecto a un protagonista estrambótico y pintoresco al que da vida un divertidísimo Sam Rockwell, en un papel que hubiera hecho las delicias de Johnny Depp, uno de los actores fetiche de Verbinski. Por otra parte, los elementos de ciencia-ficción se mezclan con una crítica ácida a la influencia que ha tenido en el comportamiento humano el triunfo de Internet y los avances tecnológicos que, paradójicamente, han posibilitado que una parte de la población haya disminuido sus interacciones personales y reducido su pensamiento crítico en favor de un divertimento más o menos descerebrado, donde los vídeos cortos para redes sociales, la realidad virtual y el entretenimiento más infantil son los líderes.

Hay momentos especialmente hilarantes, como las peripecias de dos profesores incapaces de dominar a unos alumnos obsesionados con el teléfono móvil e incapaces de atender a sus lecciones, pero también un cierto caos y una alargamiento innecesario de una trama estirada en exceso hasta las más de dos horas. No obstante, como ocurre en muchas cintas de Terry Gilliam, con la que este filme tiene numerosos puntos en común, los defectos del filme acaban siendo parte de su encanto.

No obstante, a pesar de su irregularidad, Buena suerte, pásalo bien, no mueras supone un soplo de aire fresco en una género, el de la ciencia-ficción, que en muchas ocasiones parece más obsesionado en los efectos visuales que en ofrecer historias que nos hagan reflexionar, como es el caso.