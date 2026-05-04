«Coartadas». Previsiblemente probable

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En la dirección Martín Cuervo.

En el reparto: Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, Leo Harlem, Llum Barrera, Antón Lofer, Ana Jara, Paula Prendes, Salva Reina y Mariam Hernández.

Miguel es dueño de la empresa Coartadas, la empresa se dedica a crear coartadas para gente que quiere engañar a sus parejas o tener excusas montadas para evitar ciertas situaciones.

Que pena leñe, quería que me gustara por que lo leído no era muy alentador ni positivo y Llorente me agrada bastante eso si, en un registro muy diferente, pero, no ha podido ser.

Quería darle una opción, existía un 50% y me arriesgué a verla.

La primera media hora, me cuadró, me gusta, ahora que esa parte la salva sin lugar a dudas y valga la redundancia Salva Reina con sus tremendos puntazos de humor. Pasados de aquí ni eso, no hay «Salva-vidas» que la rescate.

Las actuaciones son correctas sin mayores pretensiones pero nadie brilla, nadie sobre sale, es más algún personaje queda a años mil de los principales a nivel interpretativo aún siendo digamos un guion sencillo sin entrar en complicaciones. Si bien Jaime Lorente digamos tiene que vestirse de varias profesiones distintas, su rol como personaje no cambia en absoluto.

Llega un momento en el que el embrollo es «taaan» desordenado y predecible que no puede uno más. No hay buenas reacciones ni un salto en el guion y ya todo hace poca gracia. Parece que van tirando del carro a matacaballo para salir del apuro y finalmente darle el desenlace previsiblemente probable.

Bueno para una tarde de televisión y siesta en familia, podría ser que encajase pero sin asegurar que todos los partícipes lleguen a visualizar la palabra fin sin planchar antes la oreja en algún que otro instante.

¡Lo intenté de veras pero lo dicho, no se pudo!

Mila Marcos