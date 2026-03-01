Crítica de ‘Scream 7’. Suma y sigue

Compartir Facebook

Puntuación: El director y guionista Kevin Williamson pretende volver a los orígenes de la franquicia potenciando el humor y las referencias cinematográficas, aunque acabe ofreciendo un producto no demasiado excelso. User Rating: 2.4 ( 1 votes)

Las sagas de terror y ciencia-ficción suelen dar sintomas de agotamiento pasada la trilogía inicial. Scream no es una excepción. Terminadas las entregas dirigidas por Wes Craven y escritas por Kevin Williamson, la serie comenzó a repetirse y convertirse en un slasher más, aunque los realizadores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett intentaran insuflarle vida con dos capítulos más distinguidos en el plano visual.

Scream 7 se ha vendido como una vuelta a los orígenes. Regresa a la palestra el personaje de Sydney Prescott, la scream queen de la franquicia encarnada por Neve Campbell, y Kevin Williamson retoma el guion, en colaboración con Guy Busick, además de asumir la dirección.

Ghostface en Scream 7. © 2025 Paramount Pictures

En este caso, la heroína, casada y con hijos, tendrá que enfrentarse al recurrente Ghostface para salvar a su familia. No nos encontramos muy lejos de los postulados del reboot de la saga Halloween, donde la protagonista, ya anciana, tenía que proteger a su clan de su particular némesis sangrienta.

Williamson inyecta humor a su libreto y algunas dosis de referencias cinematográficas, algo que se echaba un tanto de menos en las últimas entregas, además de incluir numerosos guiños a los fans de la serie.

Neve Campbell en Scream 7. © 2025 Paramount Pictures

Hay algunos momentos logrados, como el sanguinoliento prólogo, y aquellos que sean acérrimos seguidores se sentirán como en casa. No obstante, el libreto hace aguas por todos lados, cayendo en incongruencias y sacándose de la manga un final imposible, aunque ello no sea óbice para que el producto sea un entretenimiento de usar y tirar. Hay unos cuantos sustos efectivos, aunque se eche de menos la creación de una atmósfera realmente terrorífica. Tampoco Williamson acaba de triunfar en una puesta en escena algo pedestre.

Campbell aporta fuerza a su icónico personaje, mientras que Isabel May, en el papel de su hija, no pase de ser una cara bonita con escasas actitudes interpretativas.

Isabel May en Scream 7. © 2025 Paramount Pictures

Como ya he comentado, nos encontramos ante un pasatiempo más o menos efectivo que es mejor no analizar demasiado para ser verdaderamente disfrutado.