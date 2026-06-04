‘Roofman’. Un ladrón con mucho corazón

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Dirigida por: Derek Cianfrance.

En el reparto: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Lakeith Stanfield, Peter Dinklage, Lily Collias, Kennedy Moyer y Juno Temple.

Basada en una historia real contada por un mentiroso. Chaning Tatum, Kristen Dunst y Peter Dinklage protagonizan la extraordinaria y divertida historia de Jeffrey Manchester (a quien da vida Tatum), un criminal que asaltó más de 60 McDonald’s entrando por un agujero que cortaba en el techo en medio de la noche. Tras ser arrestado, se escapó de prisión y vivió escondido en una tienda de Toys R Us durante aproximadamente seis meses.

El verdadero «Roofman» (El Hombre del Techo) fue Jeffrey Allen Manchester, un exsoldado de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos convertido en ladrón en serie. Entre 1998 y 2000.

ROOFMAN

Nuestros amigos de DIAMOND FILMS nos avisaron de que llegaba a Amazon prime y no hemos querido perdérnosla.

Es una película cuanto menos curiosa ya que no hay que olvidar que esta locura con cierta chispilla es real.

Channing Tatum y Kirsten Dunst hacen acopio en la cinta de una química increíble que traspasa la pantalla, algo que engancha aunque sinceramente el, nos engancha desde el minuto uno, está mas que genial super Channing en este rol de ladrón con mucho corazón. Tiene un muy buen reparto, esto es innegable.

Al final no se la puede catalogar como comedia en si aunque tenga sus momentos, es más un thriller dramático muy real, no olvidemos esta palabra aunque me repita amigos. No hay super héroes americanos ni damiselas valientes y tal vez no obtenemos el resultado que nos gustaría si fuera de otra forma.

Si se puede ver, es más opino que hay que verla peeero con cautela y sin ciertas expectativas de desarrollo (pista, jejeje)

Música buena, actores muy buenos, historia buena yyyy, algún pequeño pero final. Vamos que si que yo la compro.

Gracias compañeros de Diamon films.Vosotros recomendáis y nosotros os hacemos casito,

¡¡Un abrazo grande y muy rápido como nuestro prota!

Mila Marcos