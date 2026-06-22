‘The Madison’. Un hombre, dos almas

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Dirigida por: Christina Alexandra Voros.

Reparto: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer y Kevin Zegers.

Gira en torno a los Clyburn, una adinerada familia de Manhattan que debe abandonar su cómoda vida en Nueva York tras sufrir una tragedia devastadora. Para procesar el dolor y la pérdida, se trasladan al valle del río Madison en la zona rural de Montana. En este nuevo y salvaje entorno, la familia se enfrenta a un profundo choque cultural mientras cada miembro lidia con el duelo, los secretos del pasado y la búsqueda de su verdadera identidad. La historia funciona como una terapia emocional a través del contraste entre el caos de la gran ciudad y la inmensidad de la naturaleza.

El drama está protagonizado por Michelle Pfeiffer (como la matriarca Stacy Clyburn) y Kurt Russell (como su esposo Preston).

THE MADISON

Que el primer episodio de la serie esté dedicado a la memoria de Robert Redford como un homenaje ya es una señal premonitoria para mi de que seguro, no me iba a dejar indiferente.

Son los paisajes, la increíble y espectacular fotografía, la maravillosa banda sonora original de la serie que está compuesta por el músico Breton Vivian, que se cuela en el alma bajo la piel y la narrativa en forma de perfectos diálogos que forman parte de un espectacular e inolvidable guion No puedo dejar de hacer mención de honor a el increíble, impecable, espectacular y maravilloso reparto. Todo el elenco es una delicia que funciona a las mil maravillas. Parecen una familia real con todo lo que esto conlleva y acarrea.

Si hay en esta serie ese aire de Redford, de vaquero, de ese hombre que adora la naturaleza como en ‘El hombre que susurra a los caballos’ o esa pasión por fundirse con el rio y escucharlo, para lograr esa pesca perfecta como en ‘El río de la vida’. Es maravilla pura lo que aquí tenemos.

Gracias, que precioso.

Ver esa cabaña que seria el lugar perfecto donde viviría mi padre, todo lo que hay sobre esa mesa que es justo lo que el tenia en su mesilla, en sus cajones.

Sabia que esta serie me iba a enamorar al igual que presentía que me iba a doler y mucho, por llevarme a ciertos puntos y recuerdos.

Un hombre con dos almas.

Esa forma de ver el duelo y de disfrutar de ese «el» cuando ya no lo tiene. Conocerse de verdad cuando uno ya no esta, vivirle, sentirle y aprender a entender su, otro yo, a través de su recuerdo.

‘The Madison’ es pura belleza intima y de verdad, una realidad que llega al corazón y lo transforma. Esperemos tenerle preparado y bien fuerte para otras dos temporadas mas.

«¿Sabes? cuando el murió, toda la familia murió aquí, en mitad de la nada.»

The Madison.

Presiento que va a pasar a ser una de mis series favoritas, del corazón.

Mila Marcos