Crítica de ‘Beast (La bestia)’. Convencional drama pugilístico

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Puntuación: La película tiene un principal problema: todo lo hemos visto ya antes y plasmado de mejor manera. User Rating: Be the first one !

Las películas sobre boxeadores y luchadores profesionales son un subgénero en sí mismo. Los referente de este tipo de films son la saga Rocky Balboa, The Fighter, Warrior, Cinderella Man o clásicos como Million Dolar Baby, Toro salvaje, El ídolo de barro y Marcado por el odio, entre otros. Beast (La bestia) se suma a este grupo asumiendo casi todos los lugares comunes de este tipo de producciones.

La película nos muestra la vida de un antiguo púgil que se dedicó a trabajar como pescador en barcos después de dejar el ring tras una estancia en la cárcel y cuando ya ha formado su propio hogar. Sin embargo, la falta de dinero le llevará a enfrentarse contra un viejo oponente que ha vencido a su hermano pequeño, con le que mantiene una difícil relación. Mientras reestablecer el vínculo fraternal, volverá a encontrarse con su antiguo entrenador, que le guarda rencor por haberle dejado en la estacada.

El australiano Tyler Atkins ofrece una cinta correcta que encuentra en su falta de originalidad su gran talón de Aquiles. Las secuencias de las peleas está coreografiadas con eficacia, el drama redentorista se sigue con moderado interés y la dirección de actores logra que la película resulte aceptable sin nunca apasionar. Daniel McPherson interpreta con convicción al protagonista, aunque ello no evite que Russell Crowe, que coescribe el guion del filme y da vida al veterano preparador, le robe la atención en gran parte de los momentos que comparten juntos. El resto del elenco se limita a cumplir en unos papeles que son poco más que comparsas al lado del héroe sobre el que gira la acción.

Quizá el gran problema de The Beast sea lo poco que aporta a un subgénero muy transitado. Se ve sin mucho esfuerzo, pero se olvida demasiado pronto.