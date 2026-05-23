sábado , mayo 23 2026

Crítica de ‘Beast (La bestia)’. Convencional drama pugilístico

Julio Vallejo Críticas de cine, Noticias de cine Escribe un comentario

Puntuación:

La película tiene un principal problema: todo lo hemos visto ya antes y plasmado de mejor manera.

User Rating: Be the first one !

Las películas sobre boxeadores y luchadores profesionales son un subgénero en sí mismo. Los referente de este tipo de films son la saga Rocky Balboa, The Fighter, Warrior, Cinderella Man o clásicos como Million Dolar Baby, Toro salvaje, El ídolo de barro y Marcado por el odio, entre otros. Beast (La bestia) se suma a este grupo asumiendo casi todos los lugares comunes de este tipo de producciones.

La película nos muestra la vida de un antiguo púgil que se dedicó a trabajar como pescador en barcos después de dejar el ring tras una estancia en la cárcel y cuando ya ha formado su propio hogar. Sin embargo, la falta de dinero le llevará a enfrentarse contra un viejo oponente que ha vencido a su hermano pequeño, con le que mantiene una difícil relación. Mientras reestablecer el vínculo fraternal, volverá a encontrarse con su antiguo entrenador, que le guarda rencor por haberle dejado en la estacada.

El australiano Tyler Atkins ofrece una cinta correcta que encuentra en su falta de originalidad su gran talón de Aquiles. Las secuencias de las peleas está coreografiadas con eficacia, el drama redentorista se sigue con moderado interés y la dirección de actores logra que la película resulte aceptable sin nunca apasionar. Daniel McPherson interpreta con convicción al protagonista, aunque ello no evite que Russell Crowe, que coescribe el guion del filme y da vida al veterano preparador, le robe la atención en gran parte de los momentos que comparten juntos. El resto del elenco se limita a cumplir en unos papeles que son poco más que comparsas al lado del héroe sobre el que gira la acción.

Quizá el gran problema de The Beast sea lo poco que aporta a un subgénero muy transitado. Se ve sin mucho esfuerzo, pero se olvida demasiado pronto.

Etiquetas

Acerca de Julio Vallejo

Crecí queriendo ser un héroe Marvel. Sin embargo, las películas, los libros y la música se cruzaron en su camino y, desde entonces, me fijé como meta escribir de asuntos más o menos culturales. Soy Licenciado en Ciencias de la Información, Experto Universitario en Comunicación y Arte y Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. He desempeñado mi labor docente en las universidades UNIR y U-tad, así como en Ondas Escolares. Dentro de las publicaciones en las que he participado destacan quince anuarios ‘Cine para leer’y los volúmenes colectivos ‘Historia del cine en películas: 1970-1979’ (Mensajero, 2012), ‘Visiones contemporáneas: narrativas, escenarios y ficciones’ (Fragua, 2023), ‘El universo de Marlon Brando’ (Notorious, 2024) y ‘El universo de Paul Newman’ (Notorious, 2025). En solitario he publicado ‘El personaje y la persona en el cine de no ficción’ (Punto rojo, 2023) y ' ¡Ya están aquí! ¡Tú eres el siguiente'. Los ladrones de cuerpos en el cine y la televisión (Diábolo Ediciones, 2025).

Mira esto

«Laberinto en llamas». Thriller dramático monumental

Director: Paul Greengrass. En el increíble reparto Matthew McConaughey, America Ferrera, Ashlie Atkinson, Yul Vazquez, …

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Noticias de cine y de series de televisión, críticas, tráilers, estrenos. Cineralia © Copyright 2007 - 2026, Todos los derechos reservados