Crítica de ‘Pasajero nocturno’. No olvides tu medallita de San Cristóbal al salir de viaje

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Puntuación: A pesar de guion muy mejorable, el director André Øvredal consigue crear suspense y atmósfera malsana, además de unos efectivos jump scares. User Rating: 3.14 ( 1 votes)

El director noruego André Øvredal se ha hecho un nombre dentro del género de terror por su habilidad para dotar de tensión y atmósfera malsana cintas como La autopsia de Jane Doe o Historias de miedo para contar en la oscuridad. En la mayoria de las ocasiones su trabajo está muy por encima del guion. El caso de Pasajero nocturno podría ser el mejor ejemplo de ello.

El largometraje nos muestra a una pareja de enamorados que, hartos de la vida en la ciudad, deciden salir a la carretera para huir de la rutina. No obstante, su existencia dará un vuelco cuando paren para auxiliar a unos accidentados y una presencia maléfica con alergia a las medallitas de San Cristóbal se suba a la autocarabana con ellos para complicarles la existencia.

Zachary Donohue y T.W. Burgess, autores del libreto, se muestran algo perezosos al desarrollar la historia, convirtiendo la película en una sucesión de sustos unida por un muy leve hilo dramático, y se olvidan de perfilar mínimanente bien la personalidad de sus protagonistas y la relación entre ellos.

Joseph Lopez como El pasajero y Lou Llobell como Maddie en El pasajero nocturno. Paramount Pictures

Sin embargo, lo que podría haber sido una película mediocre destinada a las plataformas se convierte en un perfecto entretenimiento palomitero gracias al buen oficio de Øvredal. El autor de El último viaje de Demeter sabe imprimir ambiente malsano y suspense al periplo de la parejita más allá de los muy efectivos jump scares. Es cierto que la película no rehuye del efectismo de las cintas de terror contemporáneo, pero lo hace con una solvencia que ya les gustaría a muchas muestras de género con más presupuesto. Aquellos que se animen a verla deben fijarse, por ejemplo, a cómo el director saca petróleo de un gato hidráulico.

Lou Llobell como Maddie y Jacob Scipio como Tyler en Pasajero nocturno. Paramount Pictures.

A todo ello hay que añadir una buena dirección de actores que compensa el escaso desarrollo que les da el guion. Especialmente reseñable es el trabajo de una adecuadísima Lou Llobel en el papel de la asustadísima víctima. Ya quisieran la mayoría de las scream queens actuar como ella.

Sin ninguna duda, El pasajero nocturno no inventa la polvora ni lo pretende. No obstante, funciona como un eficaz entretenimiento palomitero que hará las delicias de aquellos que quieren vivir en el cine una experiencia parecida al tren de la bruja.