Crítica de ‘Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft — The Tour en 3D’. El cine como sala de conciertos

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Puntuación: James Cameron y la cantante británica logran con el documental acercarse lo más posible a las sensaciones que viven los espectadores de un show en directo. User Rating: Be the first one !

Las películas concierto tienen el hándicap de llamar la atención de aquellos que no son incondicionales fans del artista o banda en cuestión. Solamente en algunos casos se consigue que el largometraje tenga una entidad propia que vaya más allá del gusto musical del espectador. Es el caso de clásicos del subgénero como Stop Making Sense, cinta de Jonathan Demme que recoge actuaciones en directo de Talking Heads, o El último vals, documental dirigido por Martin Scorsese que recoge la postrera actuación de The Band junto a un selecto grupo de artistas del rock.

Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft — The Tour en 3D pretende hacernos participes de la experiencia de escuchar a la autora de No Time To Die en vivo. El cineasta estadounidense James Cameron, aliado con la propia artista, saca partido de las tres dimensiones para dotar a las imágenes de sensación de volumen y profundidad de campo. Todo ello para que la pantalla sea un medio de transportar al espectador al lugar del concierto. Eso sí, con entrada VIP.

Hay un despliegue de cámaras increíble que capta a la artista desde diversos puntos de vista posible, además de mostrarnos bastante de la tramoya que hay detrás de todo ello. Por otra parte, hay un cierto interés por enseñar las reacciones de unos seguidores fervorosos.

Curiosamente, el espectáculo, grabado en una sola noche en Manchester, es relativamente sobrio para una artista superventas: simplemente un gran escenario en el centro de un estadio y una plataforma elevadora. No hay coreografías espectaculares ni extraordinarios efectos visuales. Simplemente tenemos a una artista en comunión con un público que la adora. Salpicando el mero registro de la actuación encontramos fragmentos de una entrevista de Cameron a Eilish en la que descubrimos a una artista madura para su edad, sensible y muy comprometida con sus seguidores.

Evidentemente, los amantes de la música de la británica disfrutarán más que aquellos que no lo sean, pero nos encontramos ante un producto interesante que, sin inventar prácticamente nada, puede interesar a los cinéfilos melómanos.