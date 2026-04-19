Crítica de ‘La momia de Lee Cronin’. Mala secuela espiritual de ‘Posesión infernal: El despertar’

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Puntuación: Una cinta más de endemoniados con numerosa casquería y sustos de saldo que cuenta con la presencia de la siempre estupenda Laia Costa. User Rating: Be the first one !

El director Lee Cronin se ganó un hueco en el corazón de los fans del fantástico con Bosque maldito, una cinta de terror donde el suspense y la atmósfera malsana predominaban sobre el efectismo tan habitual del género. Su debut en el cine norteamericano con Posesión infernal: El despertar, reboot de la franquicia creada por Sam Raimi, ponía de manifiesto la habilidad para mezclar los momentos más escalofriantes y gore con un ambiente opresivo. Sin embargo, en La momia de Lee Cronin, pese a la mención del nombre del realizador en el título, se suma al cine de horror más adocenado y prescindible.

El cineasta irlandés se aleja de anteriores versiones del monstruo para ofrecernos una película de exorcismos con coartada de largometraje sobre tumbas y maldiciones egipcias. Así nos encontramos con una familia sufre un particular trauma cuando secuestran a su hija en El Cairo. Años después, de manera inespereda, la niña, ya adolescente, aparece enterrada y viva inexplicablemente en un sarcófago. Al volver con su clan, comienzan a producirse extraños e inquietantes sucesos.

El director comienza la película mostrándonos la influencia de la ausencia del vástago en un clan casi perfecto. Sin embargo, cae en el psicologismo de manual y, en ningún momento, acaba de inyectarle la intensidad debida. También desprecia indagar de manera mínimamente profunda en el origen de la maldición. La cinta se alarga de manera innecesaria sin generar la inquietud requerida hasta que llega el espectáculo de fluidos y visceras varias, que emparenta la película con Posesión infernal: El despertar, pero sin lograr el clima enrarecido de aquella. Solamente encontramos grandes dosis de casquería y elementos que ya hemos visto una y mil veces en largometrajes de endemoniados en la onda de El exorcista. Incluso las notas de inesperado humor parecen superfluas en una producto de usar y tirar.

No obstante, cabe destacar en este desbarajuste solamente recomendable para fans irredentos del subgénero, la actuación de la española Laia Costa, que inyecta verdadero dramatismo a esa madre destrozada por la desaparición de su hija y desconcertada por su extraño comportamiento cuando regresa al hogar.