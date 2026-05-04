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Crítica de ‘Los justos’. Todo el mundo tiene un precio

Julio Vallejo Críticas de cine Escribe un comentario

Puntuación:

El humor y las buenas interpretaciones son los puntos fuertes de la ópera prima en la dirección de los guionistas Jorge A. Lara y Fer Pérez.

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Las películas sobre procedimientos judiciales son un género cinematográfico. Dentro de ellas destacan aquellas que abordan las deliberaciones del jurado popular y las circunstancias que pueden influir en su veredicto. El largometraje que mejor las ejemplifica es Doce hombres sin piedad, el clásico de Sidney Lumet protagonizado por Henry Fonda. No obstante, contamos con ejemplos más recientes como Jurado nº 2, uno de los últimos títulos realizados por Clint Eastwood.

Los justos se viene a sumar a este grupo. Aquí volvemos a encontrarnos ante un conjunto de personas que se disponen a dirimir si es culpable un acusado envuelto en un caso de corrupción. Sin embargo, cuando se les intenta sobornar para que consideren inocente al reo sus valores irán saltando por los aires.

Los directores Jorge A. Lara y Fer Pérez usan las reglas del thriller para retratar a la sociedad española de la tercera década del siglo XXI. Así nos encontramos en el jurado a posibles representantes de grupos sociales, como el pijo, el antisistema, la víctima del terrorismo, el autónomo y la mileurista, entre otros. Todos ellos veran cómo sus convicciones se verán afectadas cuando se les ofrezca un dinero que podría cambiar sus vidas.

Lo importante en la película más que la decisión del conjunto es enfrentar a unas personas que se quejan de la corrupción, pero que acaban cayendo en ella. Ambos cineastas, fogueados como guionistas en comedias de cine y televisión, salpican todo el filme de humor negro que permite que Los justos escape de la solemnidad que suelen afectar a este tipo de productos.

Les ayudan en este intento un elenco de magníficos intérpretes, encabezado por Carmen Machi y Vito Sanz, capaces de moverse tan bien en el humor como en el drama.

Quizá haya que reprocharle a la película, sin embargo, que opte por un final abierto que parece más un recurso fácil para acabar un filme que no saben muy bien cómo concluir.

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Acerca de Julio Vallejo

Crecí queriendo ser un héroe Marvel. Sin embargo, las películas, los libros y la música se cruzaron en su camino y, desde entonces, me fijé como meta escribir de asuntos más o menos culturales. Soy Licenciado en Ciencias de la Información, Experto Universitario en Comunicación y Arte y Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. He desempeñado mi labor docente en las universidades UNIR y U-tad, así como en Ondas Escolares. Dentro de las publicaciones en las que he participado destacan quince anuarios ‘Cine para leer’y los volúmenes colectivos ‘Historia del cine en películas: 1970-1979’ (Mensajero, 2012), ‘Visiones contemporáneas: narrativas, escenarios y ficciones’ (Fragua, 2023), ‘El universo de Marlon Brando’ (Notorious, 2024) y ‘El universo de Paul Newman’ (Notorious, 2025). En solitario he publicado ‘El personaje y la persona en el cine de no ficción’ (Punto rojo, 2023) y ' ¡Ya están aquí! ¡Tú eres el siguiente'. Los ladrones de cuerpos en el cine y la televisión (Diábolo Ediciones, 2025).

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