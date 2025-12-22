«Oh. What. Fun.» Chispeante tragicomedia navideña

Compartir Facebook

Dirigida por Michael Showalter.

En el genial reparto Michelle Pfeiffer, Denis Leary, Felicity Jones, Eva Longoria y Chloë Grace Moretz entre otros.

Claire Clauster es el pegamento que mantiene unida a su caótica y adorable familia durante las fiestas. No solo hornea crujientes galletas perfectamente glaseadas y envuelve regalos con mucho esmero, también es la número uno adornando la casa.

El día 3 de Diciembre llegaba a las plataformas «Oh. What. Fun.» Una genial y novedosa comedia dramática navideña.

En CINERALIA tuvimos la suerte de disfrutarla antes de su lanzamiento.

Una producción familiar que tiene la justa dosis de tragicomedia lo que seguro la harán una inolvidable película en estas Navidades que nos ocupan y una esencial en nuestra colección de films navideños para siempre.

Sinceramente creo seria merecedora de ser vista en pantalla grande, tanto por el chispeante argumento como por el fantástico reparto que funciona, a las mil maravillas.

La música es perfecta y hay que resaltar el brillo interpretativo que ofrece Michelle Pfeiffer, esta encantadora y transmite la esencia de su personaje. Se a ciencia cierta que muchas madres se verán reflejadas en Claire y justo eso, entenderán claramente como se siente.

Oye quien sabe, igual verla ayuda a que ciertos miembros de la familia arrimen un poquito el codo en estos días que las casas con suerte se nos llenaran de familia y otras compañías ,de comensales y comida a disfrutar TODOS juntos y no con la mami, perdiéndose toda la magia inmersa en la cocina y el servicio de mesa.

Me ha gustado, pienso volver a verla y voy a guardarla en mi colección de Navidad.

Os animo a disfrutarla y a poder ser en familia, haber que os parece.

¡Desearos desde aquí, a través de estas líneas, unas muy felices fiestas y una feliz Navidad en nombre de todos los que somos y formamos de algún modo, parte de CINERALIA.

-¡¡Porque en el 2026 sigamos aquí formando parte de vuestros corazones!!.

Un abrazo enorme y dulce lleno de turrón, praliné e infinidad de buenos deseos.

Mila Marcos