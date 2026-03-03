domingo , marzo 8 2026

Premios Goya 2026. Los Domingos gran triunfadora en el 40 aniversario de los premios del cine español

Rafael Calderón Noticias de cine Escribe un comentario

La película «Los domingos» se convirtió, por méritos propios, en la gran triunfadora de la edición número 40 de los premios Goya.

Y no resultó vencedora por número de galardones, sino por la importancia de los mismos. La cinta se ha llevado cinco, uno menos que la nominada a los Oscar «Sirat«. Eso si, la pretenciosa película, del no menos pretencioso Óliver Laxe, se ha tenido que conformar con galardones técnicos de sus 11 nominaciones, mientras la obra de Alauda Ruiz de Azúa, que partía con 13, ha conseguido el premio a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor guion original, mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz y mejor actriz de reparto para Nagore Aranburu

La 40ª edición de los premios del cine español que se celebró este sábado en Barcelona, fue conducida por la cantante Rigoberta Bandini y el polifacético actor Luis Tosar. Una ceremonia más seguida de lo habitual que dejó satisfecha a la audiencia y que nos deparó muy pocas sorpresas.

Del resto «Sorda» se va con muy buen sabor de boca con sus tres cabezones a mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes, mejor actriz revelación para Mirian Garlo y mejor dirección novel para Eva Libertad. Mientras el premio al mejor actor fue para José Ramón Soroiz por «Maspalomas«.

Lista completa de ganadores de los Premios Goya 2026 (En orden de entrega):

Mejor actriz de reparto

  • Elvira Mínguez por La Cena
  • ​Nagore Aramburu, por Los domingos
  • Miryam Gallego por Romería
  • Elena Irureta por Sorda
  • María de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejores efectos especiales

  • Enemigos
  • Gaua
  • Los tigres
  • Sirat
  • Un fantasma en la batalla

Mejor película documental

  • Todos somos Gaza
  • Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
  • Tardes de soledad
  • The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor música original

  • El talento
  • Leo & Lou​
  • Los Tigres​
  • Maspalomas​
  • Sirat

Mejor montaje

  • Ciudad sin sueño​
  • Los domingos​
  • Los Tigres​
  • Sirat
  • ​Un fantasma en la batalla

Mejor actor de reparto

  • Miguel Rellán por El cautivo
  • Juan Minujín por ​Los domingos
  • Kandido Uranga por ​Maspalomas
  • Tamar Novas por Rondallas
  • Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor actor de revelación

  • Antonio «Toni» Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño​
  • Julio Peña por El cautivo
  • Hugo Welzel por ​Enemigos
  • Jan Monter Palau por Estrany riu​
  • Mitch por Romería

Mejor película iberoamericana

  • Belén (Argentina)
  • ​La misteriosa mirada del flamenco​ (Chile)
  • La piel del agua (Costa Rica)
  • ​Manas​ (Brasil)
  • Un poeta (Colombia)

Mejor maquillaje y peluquería

  • El cautivo
  • Gaua
  • La tregua
  • Maspalomas
  • Sirat

Mejor canción original

  • Caigan las rosas blancas​
  • Flores para Antonio
  • Hasta que me quede sin voz
  • La cena
  • Parecido a un asesinato

Mejor sonido

  • El cautivo
  • ​Los domingos​
  • Los Tigres​
  • Sirat
  • Sorda

Mejor dirección de producción

  • Ciudad sin sueño​
  • El cautivo​
  • Los domingos
  • ​Los Tigres​
  • Sirat

Mejor dirección de fotografía

  • Ciudad sin sueño
  • ​Los domingos
  • ​Los Tigres
  • ​Maspalomas
  • ​Sirat

Mejor cortometraje de animación

  • Buffet Paraíso
  • Carmela
  • El corto de Rubén
  • El estado del alma
  • Gilbert

Mejor cortometraje documental

  • Disonancia
  • ​El santo
  • ​La conversación que nunca tuvimos
  • ​The Painter’s Room
  • ​Zona wow

Mejor cortometraje de ficción

  • Ángulo muerto
  • ​De sucre​
  • El cuento de una noche de verano
  • ​Sexo a los 70
  • ​Una cabeza en la pared

Mejor diseño de vestuario

  • El cautivo
  • Gaua
  • La Cena
  • Los Domingos
  • Romería

Mejor dirección novel

  • Ion de Sosa por Balearic
  • Jaume Claret Muxart por Estrany riu
  • Gemma Blanco por La furia
  • Gerard Oms por Muy lejos
  • Eva Libertad por Sorda

Mejor película de animación

  • Bella
  • Decorado
  • El tesoro de Barracuda
  • Norbert
  • Olivia y el terremoto invisible

Mejor actriz revelación

  • Nora Hernández por La cena​
  • Blanca Soroa por Los domingos​
  • Elvira Lara por ​Los Tortuga​
  • Llúcia Garcia por Romería
  • ​Miriam Garlo por Sorda

Mejor dirección de arte

  • El cautivo
  • La cena
  • Los tigres
  • Maspalomas
  • Sirat

Mejor película europea

  • Cónclave
  • ​La chica de la aguja
  • ​On Falling
  • ​Un simple accidente​
  • Valor sentimental

Mejor guion adaptado

  • Ciudad sin sueño
  • ​La buena letra
  • ​La cena
  • ​Romería
  • ​Sorda

Mejor guion original

  • Los domingos
  • ​Maspalomas
  • ​Sirat
  • ​Un fantasma en la batalla
  • ​Una quinta portuguesa

Mejor actor protagonista

  • Alberto San Juan por La cena​
  • Miguel Garcés por Los domingos​
  • José Ramón Soroiz por Maspalomas
  • ​Mario Casas por Muy lejos​
  • Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

  • Ángela Cervantes por La furia
  • ​Patricia López Arnaiz por Los domingos
  • Antonia Zegers por ​Los Tortuga
  • ​Nora Navas por Mi amiga Eva
  • ​Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Mejor dirección

  • Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos​
  • Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas
  • ​Carla Simón por Romería
  • Oliver Laxe por Sirat
  • Albert Serra por Tardes de soledad

Mejor película

  • La cena​
  • Los domingos
  • ​Maspalomas​
  • Sirat​
  • Sorda

Acerca de Rafael Calderón

Crítico de cine, Director y Redactor jefe en Cineralia. Admito que soy un enamorado del séptimo arte que no duda en recordar que como dijo aquel, "Nadie es perfecto"

Mira esto

Lo último de Kristen Stewart y Jim Jarmusch en Rizoma 2025: Transrealismo

Una de las propuestas más curiosas de los festivales de cine españoles quizá sea la …

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Noticias de cine y de series de televisión, críticas, tráilers, estrenos. Cineralia © Copyright 2007 - 2026, Todos los derechos reservados