Premios Goya 2026. Los Domingos gran triunfadora en el 40 aniversario de los premios del cine español

La película «Los domingos» se convirtió, por méritos propios, en la gran triunfadora de la edición número 40 de los premios Goya.
Y no resultó vencedora por número de galardones, sino por la importancia de los mismos. La cinta se ha llevado cinco, uno menos que la nominada a los Oscar «Sirat«. Eso si, la pretenciosa película, del no menos pretencioso Óliver Laxe, se ha tenido que conformar con galardones técnicos de sus 11 nominaciones, mientras la obra de Alauda Ruiz de Azúa, que partía con 13, ha conseguido el premio a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor guion original, mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz y mejor actriz de reparto para Nagore Aranburu.
La 40ª edición de los premios del cine español que se celebró este sábado en Barcelona, fue conducida por la cantante Rigoberta Bandini y el polifacético actor Luis Tosar. Una ceremonia más seguida de lo habitual que dejó satisfecha a la audiencia y que nos deparó muy pocas sorpresas.
Del resto «Sorda» se va con muy buen sabor de boca con sus tres cabezones a mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes, mejor actriz revelación para Mirian Garlo y mejor dirección novel para Eva Libertad. Mientras el premio al mejor actor fue para José Ramón Soroiz por «Maspalomas«.
Lista completa de ganadores de los Premios Goya 2026 (En orden de entrega):
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez por La Cena
- Nagore Aramburu, por Los domingos
- Miryam Gallego por Romería
- Elena Irureta por Sorda
- María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gaua
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor película documental
- Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor música original
- El talento
- Leo & Lou
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán por El cautivo
- Juan Minujín por Los domingos
- Kandido Uranga por Maspalomas
- Tamar Novas por Rondallas
- Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor actor de revelación
- Antonio «Toni» Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
- Julio Peña por El cautivo
- Hugo Welzel por Enemigos
- Jan Monter Palau por Estrany riu
- Mitch por Romería
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirat
Mejor canción original
- Caigan las rosas blancas
- Flores para Antonio
- Hasta que me quede sin voz
- La cena
- Parecido a un asesinato
Mejor sonido
- El cautivo
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
- Sorda
Mejor dirección de producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor cortometraje de animación
- Buffet Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del alma
- Gilbert
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter’s Room
- Zona wow
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La Cena
- Los Domingos
- Romería
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa por Balearic
- Jaume Claret Muxart por Estrany riu
- Gemma Blanco por La furia
- Gerard Oms por Muy lejos
- Eva Libertad por Sorda
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández por La cena
- Blanca Soroa por Los domingos
- Elvira Lara por Los Tortuga
- Llúcia Garcia por Romería
- Miriam Garlo por Sorda
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor película europea
- Cónclave
- La chica de la aguja
- On Falling
- Un simple accidente
- Valor sentimental
Mejor guion adaptado
- Ciudad sin sueño
- La buena letra
- La cena
- Romería
- Sorda
Mejor guion original
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
- Una quinta portuguesa
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan por La cena
- Miguel Garcés por Los domingos
- José Ramón Soroiz por Maspalomas
- Mario Casas por Muy lejos
- Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes por La furia
- Patricia López Arnaiz por Los domingos
- Antonia Zegers por Los Tortuga
- Nora Navas por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
- Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas
- Carla Simón por Romería
- Oliver Laxe por Sirat
- Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Sorda