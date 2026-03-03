«La Cena». Comedia provocadora y chispeante

Compartir Facebook

Dirigida muy inteligentemente por Manolo Gómez Pereira.

En el genial reparto: Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Nora Hernández, Óscar Lasarte, Martín Páez, Elvira Mínguez, Carlos Serrano, Carmen Balagué, Eva Ugarte y Antonio Resines.

«La Cena» nos traslada al 15 de abril, 1939. Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco propone celebrar la victoria con una cena en el Hotel Palace junto a todos sus generales. Lo que no saben es que la cena la prepararán unos cocineros republicanos que están ante su última oportunidad de huir del país.

El pasado Viernes 21 de febrero a las 11:30h tuvimos la oportunidad de disfrutar de la proyección de la película en los Cines Verdi de Madrid (C/ Bravo Murillo, 28, Madrid). Una vez mas resultó ser un pase muy especial seguido de un coloquio interesantísimo con Manuel Gómez Pereira, el director.

Una comedia histórica provocadora, ingeniosa y chispeante.

Abordar este tema a temporal con esa tremenda inventiva, inteligencia y gracia, resulta una real maravilla cinematográfica como ya manifestamos en el «debate» tras la proyección añadiendo que la «gracia», no hace que la cinta en ningún momento carezca de interés. Resulta cautivadora en ambos sentidos.

Está ambientada de un modo perfecto y con todo lujo de detalles.

Los personajes resultan magistrales TODOS y cada uno, con interpretaciones brillantes. Resaltar de entre ellas a un increíble Mario Casas que sobresale y desde luego que no es solo por su perfectamente esculpido «Body», a un único Alberto San Juan en este gran y entrañable registro que borda y a, un espectacular e inigualable malo malísimo Asier Etxeandia soberbio como siempre. Ofrecer también desde aquí un giño muy especial a Óscar Lasarte que desde que interpretó a Gila nos enamoro y que aquí en «LA CENA» una vez más, nos ha robado el corazón.

Todo en LA CENA atrae, entretiene y divierte. Para nada sorprende que haya sido premiada como Mejor Comedia en los Premios Feroz 2026 y a logrando múltiples nominaciones a los Premios Goya 2026 (incluyendo mejor película, guion, actor y actriz de reparto) con más de uno de esos amiguitos condecoraran fijo a esta producción, El sábado 28 de febrero a las 22:00 horas por que…

¡Bien lo merece!.

Mila Marcos