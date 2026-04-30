«Zeta». Con Z de Zahera

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Dirigida por Dani de la torre.

En el reparto: Mario Casas, Luis Zahera, Mariela Garriga, Christian Tappan, Nieve de Medina, Cristina Umaña, Nora Navas y Ricardo de Barreiro entre otros.

Cuatro ex oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en una misteriosa operación en Colombia y donde estuvo implicado un quinto oficial de inteligencia, el único que ha escapado de los asesinos.

Sabía yo desde un inicio que con estos «ingredientes» tan de primera, la receta completa nos iba a dar un plato algo más que interesante, lo presentía y no me equivoqué.

Pues si, pues si, me ha gustado y bastante… con bueno, ciertos detallitos a obviar aunque eso sí, al papel realizado por Luis Zahera no le cambiaba yo ni un pelito.

Me ha gustado y no solo por el body musculado de Don Mario Casas, me ha gustado aún con el ritmo pausado de la trama y que desde luego las secuencias reclaman.

Para mi sorpresa y no, Casas está genial pero es que a Zahera se le encuentra soberbio, como andando por su casa. Parece que le enfundaron en un traje de costuras perfectas cosido a medida. Vamos que el papel lo redactaron y le fueron dando forma, aportando el proceso evolutivo, pensando en el.

De Hache a Zeta nos pasa Mario y oye, que yo me quedo con la madurez de Zeta. Zeta de Zahera, que curioso oye, jejeje.

Cierto es que hay varios fallos de guion que chirrían, junto con algún que otro personaje que no cuadra ante tales galanes interpretativos, pero no ensombrecen, no molestan gravemente y se dejan pasar.

Si, puede ser como ya he leído de algún «compañero» que la trama de Dani de la torre en ocasiones, resulte algo predecible pero haber ¡Funciona perfectamente! ¿Para que cambiar?. Porque además es que así tal cual, agrada, llega, triunfa y vence.

Puntualizar la música perfecta que le aporta Manuel Riveiro y la increíble y preciosa fotografía de la Ribeira Sacra Gallega a cargo de Josu Inchaustegui.

Pues eso que por si no lo habéis leído bien o no ha quedado lo suficientemente claro (jejejeje):

-Sip con todo, ¡Me gus-ta!.

Mila Marcos.