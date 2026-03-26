Crítica de ‘Te van a matar’. Sangre digital, peleas y poco más

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Puntuación: La película prefiere optar por el terror y el humor más básico en lugar de hacerlo por la comedia negra con algo de sustancia. User Rating: 1.91 ( 1 votes)

Te van a matar, el debut en el cine estadounidense del cineasta ruso Kiril Sokolov, pertenece a ese grupo de películas que prometen más que acaban ofreciendo. Nos encontramos ante un producto que mezcla en un particular cóctel las peleas a lo Kill Bill, un humor negro que podría considerarse heredero de Sam Raimi, cierta crítica social en la línea de la saga The Purge y los elementos de cacería humana en un espacio cerrado de Noche de bodas. Todo ello regado con mucha sangre y vísceras digitales.

Hay que reconocer que la cinta empieza de manera inmejorable: una mujer mestiza entra en un lujoso hotel donde cree que pueden haber secuestrado a su hermana pequeña. Allí se encontrará a un grupo de personas que sacrifican humanos en honor de un particular diablo para vivir eternamente.

El filme, sin embargo, se muestra bastante perezoso a la hora de desarrollar un poco la trama. Una vez planteada se limita a ofrecer batallas cuerpo a cuerpo más o menos espectaculares, desparramar miembros amputados y hacer gala de un humor bastante básico. Lo que en un primer momento parecía que iba ser una comedia de terror con algo de sustancia se queda en un producto de serie Z que puede cansar a los que no sean fans de este tipo de festines.

Por su supuesto, la crítica social acerca del egoismo de los ricos hacia el destino de los más desfavorecidos se apunta solamente al principio para desvanecerse poco a poco en una trama que prefiere el delirio por el delirio.

Por otra parte, desperdicia a una serie de actores que conocieron mejores épocas. Patricia Arquette opta por el histrionismo en su papel de la líder de este grupo de hombres y mujeres capaces de cualquier cosa por permanecer con vida, mientras que Tom Felton y una recuperada Heather Graham se limitan a pasar por allí con unos personajes sin sustancia.

Lo mejor acaba siendo una estupenda Zazie Beetze, que otorga caracter al papel de la vengadora protagonista. Gracias a ella se sostiene una película destinada al público más friki, pero no apta para el resto.