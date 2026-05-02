Crítica de ‘Turno de noche’. Mediocre mezcla de ciencia-ficción y comedia romántica

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Puntuación: La química entre los actores Joe Kerry y Georgina Campbell es lo mejor de una película que homenajea a cintas como 'Estallido', 'La cosa 'o 'La invasión de los ladrones de cuerpos' User Rating: 2.89 ( 1 votes)

David Koepp ha desarrollado una notable carrera como guionista, especialmente al servicio de directores como Steven Spielberg o Steven Soderbergh, además de una interesante filmografía como realizador, donde destacan obras como El efecto dominó o El último escalón. Algo menos conocida es su gaceta como novelista desarrollada en libros como Aurora o Bajo cero.

El propio Koepp ha sido el encargado de escribir el guion de la adaptación de esta última, que en España ha recibido el título de Turno de noche. La cinta nos cuenta la historia de un joven que se encargada de trabajar en un particular guardamuebles que fue un tiempo atrás una instalación donde se custodió un hongo que había mutado después de su estancia en la Luna. Durante su particular guardia, compartida junto a un chica por el que el protagonista se siente atraído, la particular sustancia comenzará a contaminar a humanos y pretenderá extenderse más allá del aislado recinto.

Georgina Campbell y Georgina Campbell en Turno de noche StudioCanal 2023

Jonny Campbell, responsable de episodios para series de televisión como Drácula o Westworld, dirige de manera correcta y escasamente distinguida un pastiche de comedia romántica, ciencia-ficción y terror que no sobresale en ninguno de los géneros. Todo funciona de manera rutinaria en un tono menor que no fastidia, pero no apasiona. A pesar de acumular referencias a cintas como Estallido, La cosa o La invasión de los ladrones de cuerpos, el filme se encuentra muy lejos de sus modelos.

Los jóvenes Joe Kerry y Georgina Campbell funcionan relativamente bien como la parejita que trabaja en el lugar donde transcurren los hechos. Por otra parte, es una pena que la película desperdicie el talento de veteranos como Lesley Manville o Liam Neeson, que poco pueden hacer con antiguos agentes del pentágono. Lo peor, no obstante, es ver a la magnífica Vanessa Redgrave, en un ridículo papel de usuaria anciana del guardamuebles.

Liam Neeson y Lesley Manville en Turno de noche. StudioCanal 2023

En definitiva, Turno de noche se ve sin esfuerzo, pero tampoco acaba de triunfar como entretenimiento debido a su indefinición genérica y la falta de verdadera originalidad.