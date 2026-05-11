Ray of Light Awards inicia la cuenta atrás. Entradas ya a la venta

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Ray of Light Awards. Del 26 al 31 de mayo, la isla acoge la segunda edición de estos premios globales, que amplían su programación a siete días y se consolidan como un espacio de encuentro para creadores de todo el mundo.

Con el inicio del mes de mayo, Ibiza se prepara para la celebración de la segunda edición de Ray of Light Awards (ROLA), el festival que nació en memoria del actor Ray Stevenson y que da visibilidad a contenidos audiovisuales que proponen la transformación en positivo. La cita tendrá lugar del 26 al 31 de mayo, con una programación ampliada a siete días que culminará con la Gala de los Premios el domingo 31, en el marco de un proyecto que busca consolidarse como una plataforma cultural dedicada a reconocer a cineastas, músicos, creadores y pensadores cuyo trabajo contribuye al florecimiento humano.

Mientras la isla comienza a vibrar con la llegada del festival, las entradas ya están a la venta, proponiendo un modelo de acceso híbrido que combina eventos gratuitos, la posibilidad de realizar donaciones y un ticketing accesible en distintos espacios de Ibiza. El programa completo puede consultarse ya en la web oficial del festival. Una fórmula pensada para abrir la experiencia a todo tipo de públicos y convertir cada rincón en un punto de encuentro donde la cultura, la creatividad y la experiencia se comparten sin barreras.

Impulsado como homenaje al actor Ray Stevenson-profundamente vinculado a Ibiza-, el proyecto nace con la vocación de reconocer historias que exploran la experiencia humana y el poder transformador de la narración. En palabras de la co-fundadora de Ray of Light Awards y viuda del actor, Elisabetta Caraccia, “ROLA no es un festival tradicional, sino una plataforma cultural viva que celebra historias capaces de expandir la conciencia y agrandar el corazón, inspirando una relación harmoniosa y entusiasta con la Vida sobre nuestra hermosa tierra, y en más allá”.

Tras su primera edición en 2025, el evento regresa con una propuesta que combinará proyecciones, conversaciones en directo, actuaciones y encuentros entre creadores. Cada jornada estará dedicada a una categoría de premios, lo que permitirá profundizar en las distintas temáticas que articulan el proyecto.

ROLA se construye también a partir del propio lugar. Parte del programa se desarrollará en plazas históricas y espacios culturales de Ibiza, invitando tanto a residentes como a visitantes a compartir una experiencia colectiva en torno al cine y la creatividad. Como antesala de la edición de 2026, Ray of Light Awards pondrá en marcha una serie de proyecciones abiertas al público en La Fundación La Nave, en Salinas.

Además, el sábado 30 de mayo, el festival celebrará una de sus noches más especiales con la presentación de los Music Awards y un esperado concierto de Alex Serra, artista reconocido por su universo sonoro íntimo, experimental y profundamente conectado con la exploración emocional y espiritual a través de la música.

En esta segunda edición, Ray of Light Awards (ROLA) se ha asociado con Fantasía Ibiza Festival (FIF), un encuentro de arte interdisciplinar que celebrará su cuarta edición en la isla. El cierre de Ray of Light Awards tendrá lugar en el marco de este festival, con su noche final en el Baluarte de Santa Lucía, en lo alto de Dalt Vila, enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde la organización se agradece especialmente la implicación de la fundadora de FIF, Lucía Barberio, así como el trabajo conjunto y a largo plazo con las instituciones, que ha permitido reforzar la visibilidad del proyecto en Ibiza y facilitar el acceso a estos espacios históricos.

La presencia de ROLA dentro del marco del Fantasía Ibiza Festival representa una colaboración entre ambas iniciativas, reflejando la importancia de la unión de proyectos que comparten mismos valores y objetivos: impulsar la creatividad como elemento de inspiración, conciencia, conexión humana.

Historias que dialogan con nuestro tiempo

En un contexto en el que los desafíos vinculados a la salud mental han ganado visibilidad y las generaciones más jóvenes afrontan una presión emocional y tecnológica creciente, Ray of Light Awards parte de una premisa clara: las historias que consumimos influyen en las realidades que construimos. Frente a una economía de la atención que a menudo prioriza el impacto inmediato, el proyecto busca reconocer a creadores que exploran narrativas capaces de impactar positivamente en la capa más profunda del ser, generando conexión y transformación, sin olvidar la dimensión del entretenimiento.

La propuesta de ROLA se estructura en torno a categorías que abordan distintas dimensiones de la experiencia humana:

Gaia Award (Honoring the Creative Feminine) , que reconoce obras que exploran la energía creativa femenina y promueven una relación más consciente y equilibrada entre la humanidad y la naturaleza.

, que reconoce obras que exploran la energía creativa femenina y promueven una relación más consciente y equilibrada entre la humanidad y la naturaleza. Fatherhood Award , dedicado a historias que abordan la experiencia de la paternidad y las relaciones entre padres e hijos, poniendo el foco en los vínculos familiares y los procesos de sanación de traumas intergeneracional.

, dedicado a historias que abordan la experiencia de la paternidad y las relaciones entre padres e hijos, poniendo el foco en los vínculos familiares y los procesos de sanación de traumas intergeneracional. Next Generation / Youth Awards , orientados a amplificar las voces de las nuevas generaciones y a reconocer obras que inspiran y empoderan las nuevas generaciones.

, orientados a amplificar las voces de las nuevas generaciones y a reconocer obras que inspiran y empoderan las nuevas generaciones. Ray of Light Award , el principal galardón del festival, que distingue obras capaces de ampliar la mirada del público y explorar nuevas formas de conciencia, percepción y transformación personal.

, el principal galardón del festival, que distingue obras capaces de ampliar la mirada del público y explorar nuevas formas de conciencia, percepción y transformación personal. Music Award, que reconoce la capacidad de la música de conectar culturas, sanar, transmitir memoria y generar experiencias emocionales compartidas.

En su primera edición, el proyecto recibió más de 300 propuestas internacionales y reunió a más de 700 asistentes, además de cineastas, artistas y profesionales del ámbito cultural. Entre los amigos y colaboradores vinculados al proyecto figuran personalidades del cine, la cultura y la creatividad como Luke Evans, Rosario Dawson y Samantha Vallejo-Nágera, junto a Simon Mirren, Kevin McKidd, Dianna Lee Inosanto, Ivanna Sakhno, Tom Silverman, Anne Thomopoulos, Scott Franklin, Tadanobu Asano y su hijo, Satish Kumar, Coral Rojo o Martina Novatzky, entre otros.

Celebrado a finales de primavera, antes del inicio de la temporada alta de la isla, Ray of Light Awards propone un espacio de encuentro donde cine, música, espiritualidad, arte y conversación se combinan para generar diálogo y comunidad.