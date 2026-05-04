«Laberinto en llamas». Thriller dramático monumental

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Director: Paul Greengrass.

En el increíble reparto Matthew McConaughey, America Ferrera, Ashlie Atkinson, Yul Vazquez, Danny McCarthy y Spencer Watson.



«The Lost Bus» (titulada en español «Laberinto en llamas») narra la historia real de Kevin McKay y la maestra Mary Ludwig, quienes en 2018 salvaron a 22 niños de un autobús escolar durante el devastador el incendio Camp Fire en Paradise, California. La película protagonizada por Matthew McConaughey y America Ferrera, retrata su angustiante huida a través de las llamas.

Ver una película de este nivel, sabiendo que lo sucedido es real es un hándicap tremendo aunque teniendo la garantía de la interpretación magistral de Matthew McConaughey no se puede dejar de ver.

Para el que ha vivido de cerca un incendio, en un pueblo de montaña hay muchas cosas de aquí que no pasan inadvertidas, el sol rojo sangre que se torna negro y que oscurece todo, las pavesas que caen de manera constante y ese olor a resina y corteza quemada que se pega a la ropa y a la pituitaria. Tiene todo esto, se siente y llega. Esto y más.

Madre mía como trabaja McConaughey, en realidad también America Ferrera está brillante y todos los actores desde el primer bombero hasta el ultimo niño de ese «Bus» pero lo de McConaughey no es de este planeta. Si tal interpretación no merece el mayor reconocimiento, que me lo expliquen. Desaparece cada resquicio de su ser para ser Kevin McKay.

Esta no es una historia de fantasmas y super héroes que elevan ese autobús por los aires y salvan el mundo, no. Es una historia real que duele y angustia. Es una historia de superación y de no darse por vencido, de verte acorralado en todos los sentidos humanos y posibles y seguir, buscar, intentar por que de ti dependen la vida de 22 pequeños y la salud mental, moral y humana de sus padres.

Lo que he llorado, llorado y sufrido, no está escrito pero desde luego, tremendo peliculón de algo, tan, tan verídico. Sin lugar a dudas debería ser vista en pantalla grande.

Tenemos aquí un thriller dramático monumental. Buena dirección, producción, música, fotografía y magistrales interpretaciones.

¡¿Que más se puede pedir?!

Asique ya sabéis, una buena caja de clínex junto con un gran bol de palomitas y ¡a disfrutar!.

Mila Marcos.