«Torrente Presidente». ¡¡A ver quién sale!!

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Los Cines Callao de Madrid albergaron ayer Lunes, la premiere de «Torrente Presidente» con una increíble alfombra roja. Por ella desfilaron gran numero de actores, estrellas y personalidades conocidas del panorama televisivo, musical y cinematográfico español (y no tanto).

Estuvimos allí para vosotros y aquí os dejamos algunas de las imágenes. (Mil perdones si alguna imagen esta algo borrosa, la cantidad de flashes de compañeros, la distancia y no se muy bien por que, el fondo rojo lo complico un poquito).

A las 19:30 horas aproximadamente los invitados comenzaron a desfilar.

Santiago Segura director, guionista y protagonista de la saga paseó por dicha alfombra, acompañado por gran parte del reparto y del equipo de la producción.

Un abrazo gigante y muy especial desde aquí a mi querido Ramon Langa, con el que tuve la suerte de que la vida me hiciera «coincidir» en varias ocasiones y que aprecio mucho. Toda una oportunidad esta jejeje.

«Torrente Presidente» es la sexta parte de la saga.

Han pasado años desde su última y desastrosa “misión”, pero José Luis Torrente está convencido de que España atraviesa su momento más crítico… y que solo él puede salvarla. Olvidado por las instituciones, despreciado por sus antiguos aliados y sobreviviendo entre chapuzas, deudas y teorías conspirativas, Torrente descubre una oportunidad única para volver al centro de atención: la política nacional. Tras un enredo tan absurdo como peligroso, termina viéndose envuelto en una campaña electoral disparatada, rodeado de asesores aún más incompetentes que él, ‘influencers’ oportunistas y viejos conocidos que preferirían no haber vuelto a cruzarse en su camino.

Convencido de que el país necesita “mano dura, sentido común y su particular visión del orden”, Torrente inicia una carrera hacia el poder que mezcla mítines caóticos, promesas imposibles y operaciones encubiertas totalmente fuera de control.

Dirigida como no podía ser de otro modo por Santiago Segura.

En el reparto Santiago Segura, Carlos Areces, Ramón Langa, Gabino Diego entre otros. Con la presencia y apariciones de infinidad de actores y personajes como; Neus Asensi, Fernando Esteso, José Luis Moreno, Cañita Brava, Kiko Rivera, Leo Harlem, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Mariano Rajoy, Vito Quiles, Pablo Motos, Juan del Val, Jordi Évole, Carlos Herrera, Pilar Vidal, El Monaguillo…etc.

`Tenemos aquí una película que si despierta la curiosidad desde el inicio es por aquello de:

¡¡A ver quién sale!!

En esta ocasión Torrente no nos sorprende, ya que todo lo que nos ofrece estaba ya «inventado».

Es un guion básico, sin profundidades ni cambios dramáticos, claro; ¡Es Torrente!. Si tenemos que analizar esto desde aquí y confesando que no soy una ferviente seguidora de la saga, e intentando ser neutral de algún modo, me atrevo a decir que, dentro de que apenas me guste alguna de ellas esta desde luego no resulta ser la mejor. Queda a años luz de las primeras.

Sí chispean algunos gags y se consigue alguna risilla tonta pero a parte de esto, no llega, no convence, no cuaja. El publico se desconecta y si en algún momento se vuelve a espabilar es por la gran voz de Langa o las apariciones de esos personajes inesperados.

Así que mis muy amigos míos todos, compañeros, tras pasar una maravillosa e increble tarde rodeada de grandes personas, grandes actores y talento, siento mucho deciros que;

No, yo «Torrente Presidente», no la compro. ¡Sorryyyy! (Jejeje).

Agradecimiento especial una vez más a Los Cines Callao de Madrid por acoger tan chulo evento.

¡Gracias!

Mila Marcos