Crítica de ‘La boda’. Mejores intenciones que resultados

Julio Vallejo Críticas de cine

Punuación:

Elena Furiase y unos estupendos actores secundarios brillan en un largometraje que no acaba de desarrollar bien sus interesantes postulados.

En muchas zonas rurales de España se siguen censurando ciertos comportamientos que parecen ir en contra de la moral judeocristiana más tradicional. En algunos casos las personas que no entran dentro de estos postulados se obligan a llevar una doble vida por el temor al qué dirán. De eso trata, entre otras cosas, La boda, ópera prima de Pedro Cenjor.

En ella asistimos al casamiento de Felisa, una mujer que lleva una vida algo desordenada, y Sebastián, un solterón dedicado a cultivar las tierras familiares. Ambos han consentido el enlace para repartirse el dinero que reciban familiares y amigos, aunque apenas se conozcan. El plan es separarse después de la luna de miel. Sin embargo, poco a poco surgirá entre ellos cierta comprensión hacia los problemas del otro, desbaratando un tanto los planes de la madre de él, que quiere seguir mangoneando a su hijo. De paso, se irá desvelando el misterioso fallecimiento del padre de Sebastián.

Cenjor, que firma el guion junto a Corina Salerno, expone muy bien la situación inicial, denunciando la doble moral presente en algunos pueblos y los problemas que conlleva para todos aquellos que no acaban de ajustarse a lo que le dictan algunas rancias normas no escritas. Sin embargo, no acaba de desarrollar del todo bien la historia, que avanza a trompicones, y encalla al desarrollar una de las tramas secundarias, aquella que afecta a los progenitores del protagonista masculino y un amigo de estos.

Lástima porque el largometraje aborda asuntos interesantes y cuenta con espléndida fotografía y un grupo de intérpretes que, salvo excepciones, borda sus papeles. Elena Furiase interpreta con muchos matices a esa chica un tanto a la deriva que, sin embargo, resulta más honesta que muchos de aquellos que la rodean. Lo mismo se puede decir de una espléndida Margarita Lascoiti, como madre tacaña y posesiva, y un no menos excelente Felipe Vélez, en el papel del leal amigo del padre fallecido. Sin embargo, Daniel Chamorro ofrece una intepretación monocorde del particular novio.

En definitiva, La boda cuenta con mejores intenciones que resultados.

Acerca de Julio Vallejo

Crecí queriendo ser un héroe Marvel. Sin embargo, las películas, los libros y la música se cruzaron en su camino y, desde entonces, me fijé como meta escribir de asuntos más o menos culturales. Soy Licenciado en Ciencias de la Información, Experto Universitario en Comunicación y Arte y Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. He desempeñado mi labor docente en las universidades UNIR y U-tad, así como en Ondas Escolares. Dentro de las publicaciones en las que he participado destacan quince anuarios ‘Cine para leer’y los volúmenes colectivos ‘Historia del cine en películas: 1970-1979’ (Mensajero, 2012), ‘Visiones contemporáneas: narrativas, escenarios y ficciones’ (Fragua, 2023), ‘El universo de Marlon Brando’ (Notorious, 2024) y ‘El universo de Paul Newman’ (Notorious, 2025). En solitario he publicado ‘El personaje y la persona en el cine de no ficción’ (Punto rojo, 2023) y ' ¡Ya están aquí! ¡Tú eres el siguiente'. Los ladrones de cuerpos en el cine y la televisión (Diábolo Ediciones, 2025).

