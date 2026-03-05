Crítica de ‘¡La novia!’. Revoltijo de ideas mal digeridas

Compartir Facebook

Una película de amor loco que mezcla Bonnie y Clyde con La novia de Frankenstein. Así podríamos definir ¡La novia!, segundo largometraje como realizadora de la actriz Maggie Gyllenhaal. Lástima que no tenga nada de lo bueno de los filmes de Arthur Penn y James Whale, respectivamente. Más bien acumula ideas de otras cintas sin crear verdaderamente una película bien vertebrada desde el guion. Hay mucho ruido y furia, pero poca pasión y sí demasiado histerismo.

Así Gyllenhaal, que ejerce aquí también de guionista, mezcla las referencias ya citadas con elementos del cine negro, las películas de gánsteres, el espíritu punk de Joker y guiños al cine musical de la pareja formada por Fred Astaire y Ginger Rodgers. Todo ello sin demasiado sentido en un amor que, como ya ocurriera en la reciente versión de Cumbres borrascosas, se presiente más que se siente.

El resultado es una cinta anárquica en el peor sentido de la palabra que pretende justificarse a traves de guiños culturetas y un pueril mensaje feminista. Incluso aparece en forma de espíritu de la mismísima Mary Shelley, que parece condicionar el comportamiento de la protagonista, una joven revivida para ser la pareja del monstruo creado por la mítica escritora inglesa. Por otra parte, la cinta pretende denunciar el maltrato y el abuso hacía las mujeres, pero no profundiza en ningún momento.

Casi todo es gratuito en un filme que fracasa en un guion que parece improvisar sobre la marcha y que no se preocupa ni en perfilar mínimamente a su pareja protagonista. Menos aún lo hace con unos personajes secundarios que son meros títeres. Solamente la dirección artística funciona a la perfección en una obra desastrosa.

No se librán del naufragio ni los actores. Jessie Buckley se muestra absolutamente histriónica como la protagonista, así como un Christian Bale, como el mítico monstruo, que ofrece el peor papel de su carrera. Por su parte, actores del calibre de Annette Benning, Peter Saarsgard o la española Penélope Cruz poco pueden hacer con unos papeles apenas esbozados.

En definitiva, ¡La novia! es un paso en falso en la carrera de Gyllenhaal como directora, que se inició con la interesante La hija oscura, adaptación la novela de Elena Ferrante.