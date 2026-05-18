«Proyecto Salvación». Como de otro planeta

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En la dirección Phil Lord y Christopher Miller.

Reparto Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub y Aaron Neil.

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción… pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

Gracias a nuestros amigos de CINESA PARQUESUR hemos podido disfrutar de esta maravilla de ciencia ficción en pantalla grande, que desde luego no merece menos.

Aventura, desconcierto, drama, humanidad, profundidad y chispeante humor, todo esto nos ofrece PROYECTO SALVACIÓN a través de esta maravilla en formato cine.

Disfrutamos una vez más de un Ryan Gosling en un descomunal nivel interpretativo, esta increíble lo de este hombre y nunca mejor traído, no es de este planeta. Engancha, conecta desde el segundo uno y ya es imposible dejar de mirarle con toda la atención posible. Es sencillamente, lo más.

Ha sido verla y según ha terminado he sentido la necesidad y las ganas de verla nuevamente, para analizar y saber si me he perdido algo, ese detallito que por pequeño que sea resulta importante.

No es solo una película de ciencia ficción, son 156 min que invitan a pensar. Un guion original lleno de sorpresas.

Una película con madera de clásico único e inolvidable.

Creo sinceramente que será una de las mejores películas de este año yo desde luego, la voto.

Es» disfrutona» de lo lindo y absolutamente maravillosa en todos los sentidos.

Tenemos aquí una adaptación perfecta, inspiradora y esperanzadora hasta la saciedad.

Esta claro que esta película dará que hablar y permanecerá en nuestra memoria cinematográfica eternamente.

Obra que te enamorara y te hará sentir como: De otro planeta.

Pd: Si por lo que sea aún no la viste y para colmo adoras este género, ya estás tardando en verla.

Si no lo adoras ¡Tambien! jejeje].

Mila Marcos.