«El Drama». Una boda que es de todo menos normal

Dirección y Guion: Kristoffer Borgli.
Reparto : Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim y Mamoudou Athie.
Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson), una pareja idílica y felizmente comprometida cuyos planes para una boda perfecta se transforman en caos. Durante la semana previa a la ceremonia, un juego de confesiones sobre lo peor que han hecho en sus vidas desencadena una crisis total cuando sale a la luz un secreto inesperado. Esta impactante revelación destruye la confianza mútua y convierte lo que parecía un romance convencional en un thriller psicológico lleno de paranoia.
Este fin de semana hemos disfrutado de una genial y esperadísima proyección, dicho disfrute de visualizado lo llevamos a cabo una vez más en los maravillosos cines Renoir de Madrid.
EL DRAMA
Con EL DRAMA, tenemos aquí una tragicomedia bastante bien traída, un drama romántico con digamos toques de humor un tanto peculiares y muy especiales.
Ya solo con saber quien la dirige, o quiere uno verla a toda costa o lo que desean tantos otros es perdérsela, yo, entro en el primer grupo.
En cuanto comenzaron a salir las primeras imágenes supe que no iba a perdérmela.
Saber que Robert Pattinson y Zendaya estarían al frente ya suponía todo un aliciente para mi. A mis ojos y sin saber muy bien por que, he pensado, presentido desde un principio de ellos dos que:
-¡Tremendo parejón!. Sobre todo en lo que yo creo ellos serían capaces de ofrecernos a nivel interpretativo.
Si hablamos de ella, Zendaya, está genial, maravillosa, pero es que Pattison esta tremendo, soberbio a cada paso que da, en cada frase que dice, en cada expresión que nos ofrece.
Así de primeras parece una película con argumento sencillo y sin chicha. Para nada es el caso, resulta ser toda unas sorpresa.
No es una típica comedia romántica. Quien conoce algo a Borgli. nunca esperaría algo tan simple de él.
Es compleja, complicada, provocadora y provocativa. Exasperante y conmovedora. Desconcertante, angustiosa e ingeniosa, lo arrastra a uno de manera constante a una marea de sentimientos altamente contradictorios.
Añadir que su música es perfecta así como la fotografía.
No es una película apta para todos, por que para nada esta pensada para ir y gustar a todos.
Si deseas asistir a una boda convencional de todo en rosa con arroz y pétalos de flor, declina desde ya la invitación. Ahora si por el contrario quieres vivir algo loco, que te dará vueltas en la cabeza haciéndote plantearte ciertas cosas a nivel moral, no lo dudes y confirma tu asistencia ya.
¡He aquí una boda que es de todo menos NORMAL!.
Mila Marcos