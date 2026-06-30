‘Michael’. Se siente en piel

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En la dirección Antoine Fuqua.

En el reparto: Jaafar Jackson, Nia Long, Colman Domingo y Juliano Valdi.

‘Michael’ narra la vida y legado de Michael Jackson, desde su infancia como líder de los Jackson 5 hasta convertirse en un icono mundial de la música y el entretenimiento.

Tenía muy muchas ganas de ver esta película, Jackson es para mí lo más desde niña.Tengo no muy lejos una medalla firmada que mi padre logró de alguna forma magistral hace años, con ese su guante blanco en relieve.

Gracias a nuestros amigos de Cines Callao de Madrid hemos podido disfrutarla en pantalla grande que es lo que merece.

La puesta en escena cena de Jaafar es increíble, en los momentos de más edad si logra recuperar parte de su tío. Volver a escuchar sus canciones y recuperarle un poco es increíble.

Es una producción elegante y con mucha clase. Pienso es muy benévola en ciertos momentos que tanto dañaron a Michael y aún con esto, casi se siente en piel lo que él transmitía.

Falta mucho que decir y muchos perdones por ofrecer a nuestro eterno Peter Pan.

Ojalá nunca se hubiera ido, está claro que la película muestra la gran y eterna realidad:

¡REY DEL POP SOLO HAY UNO Y SE LLAMA MICHAEL JACKSON!

Mila Marcos