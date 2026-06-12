La Barraca Educativa presenta su gira cultural por 15 pueblos españoles

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La Barraca Educativa es un festival itinerante de cine y educación audiovisual impulsado por La Barraca de Cine que en los próximos meses llevará cine, teatro y talleres creativos a las zonas rurales de nuestra geografía.

Nace La Barraca Educativa, una gira cultural impulsada por La Barraca de Cine que vertebrada por el cine, teatralizaciones y talleres para toda la familia enmarcada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que recorrerá en los próximos meses 15 pueblos de nuestra geografía Una iniciativa que contará, además, con la participaciones de actrices de la zona de los municipios, y se realizará en la lengua de cada región: castellano, catalán, gallego y euskera alto – navarro.

La Barraca Educativa ha sido presentada esta misma mañana en la sede de DAMA, con la participación de su directora y creadora Patricia De Luna, la directora de cine Eva Libertad y la técnica de la Subdirección General de Promoción y Acceso a la Cultura Flavia Álvarez.

Una apuesta intergeneracional y de alto impacto educativo, social e industrial, que persigue garantizar el acceso a la cultura y la alfabetización audiovisual en el medio rural, transformando el cine en una herramienta que cohesiona comunidades, fomenta la igualdad y preserva la memoria de nuestro pueblos.

15 pueblos de 7 Comunidades Autónomas conforman la Gira de esta primera edición, que se abre a nuevas celebraciones y nuevos pueblos en futuras ediciones.

«La Barraca Educativa es un proyecto apasionante. Poder llevar cultura a los pueblos es una oportunidad muy ilusionante que involucrará a todos los vecinos de cada localidad. Y con un discurso de fondo que son los ODS de la Agenda 2030 y los valores humanos y educacionales que atesoran. Además, tanto en Galicia como Cataluña y Navarra, contamos con actrices, locales y presentarán las actividades en la lengua de cada región, lo que garantiza el diálogo cultural y el respeto por las señas de identidad de cada municipio», ha señalado Patricia De Luna.

La I edición de La Barraca Educativa cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, a través del Plan de Derechos Culturales.

El proyecto forma parte de las iniciativas seleccionadas por el Ministerio de Cultura dentro de la convocatoria de proyectos de alto impacto social, una línea destinada a impulsar propuestas culturales con capacidad para generar participación, cohesión social y acceso a la cultura en todo el territorio.

Este reconocimiento se suma a la trayectoria desarrollada por La Barraca de Cine, plataforma cultural fundada y dirigida por Patricia de Luna, cuya labor ha sido recientemente distinguida con su selección entre los cinco finalistas nacionales del programa Líderes Culturales, impulsado por la Fundación Banco Sabadell y la Fundación Contemporánea, una iniciativa que identifica y acompaña a profesionales con capacidad de liderazgo e innovación dentro del sector cultural español.

SOBRE LA BARRACA DE CINE

La Barraca de Cine es una plataforma cultural con infraestructura propia y espacio de cine móvil interior y exterior con contenidos audiovisuales accesibles, eventos y actividades culturales.

La Barraca de Cine nació en 2020 inspirada en el espíritu de Federico García Lorca y su compromiso con la cultura como derecho y como herramienta de transformación social.

Un proyecto interdisciplinar de exhibición cinematográfica, educación audiovisual, mediación cultural y producción propia de cine y teatro en localidades de toda España que ya ha recorrido toda la geografía española y que ya ha visitado más de 200 municipios de nuestra geografía. Gracias a la fuerza y el empeño de Patricia de Luna, directora, guionista y productora de cine, el legado y la visión de Federico García Lorca vuelven a cobrar vida muchos años después incorporando los nuevos avances tecnológicos del siglo XXI.



