‘Super Mario Galaxy’. Un poco más de lo mismo

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Dirigida por Koichi Hayashida.

En ‘Super Mario Galaxy: La película’, Mario y Luigi resuelven problemas cotidianos en el Reino Champiñón con su filosofía del «¡aquí vamos!». Entablan amistad con Yoshi, intentan reformar a un Bowser hecho miniatura y esperan con ansias la fiesta de cumpleaños de Peach. Ante un pedido de ayuda, cruzan la galaxia para enfrentarse a nuevos mundos, peligros inesperados y personajes icónicos como Rosalina y Bowser Júnior.

Gracias a nuestros amigos de MK2 PALACIO DE HIELO Madrid que nos dieron la oportunidad de disfrutarla, o no, en pantalla grande. O no por que puede no habernos gustado demasiado como, es el caso.

Creo prometía ser mucho mas de lo ofrece, creía sería más divertida, entretenida eh interesante en general.

‘Super Mario Galaxy’ es un poco más de lo mismo tirando a peor. Hay que dar gracias a los nuevos personajes como:

El factor Yoshi: La inclusión del dinosaurio verde aporta una mecánicas más frescas que añaden gran dinamismo exploración, saltos mucha animación y color.

No podemos negar que visualmente es una maravilla y que el trabajo realizado en este punto es de diez, pero en el plano argumental y en el desarrollo de este, maaaaadre mía como aburre.

Analicemos:

– ¿Personajes? guay

– ¿Imagen? genial es de chachi piruli Juan Pelotilla.

– ¿Novedad en la historia? «regulinchi» yyyyy finalmente en narrativa muy plof.

Esto es fácil de sopesar, yo creo que es mas para mayores que pequeños y ni con esto termina de llegar, no conecta. Yo digamos la aguante bien pero los peque y adolescentes de la sala se desconectaron de la filmación un poco más allá de la mitad de la producción.

Una real pena lo que pudo haber sido y no es con el gran despliegue Óptico que posee.

No es para condenarla a la hoguera pero creo es más cómoda de ver desde el sillón de casa sobre todo, en el caso de que llegados a cierto punto de la película los peques se aburran y decidan comenzar a liarla parda.

Mila Marcos