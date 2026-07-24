‘Aliens’, ‘Tesis’ y ‘El laberinto del fauno’ serán homenajeadas en la XVI edición de Acocollona’t

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‘Aliens’ (James Cameron, 1986), ‘Tesis’ (Alejandro Amenábar, 1996) y ‘El laberinto del fauno’ (Guillermo del Toro, 2006) son los tres títulos que tendrán proyecciones especiales en esta edición, junto a actividades y experiencias especiales en torno a estas tres grandes películas.



Los tres largometrajes celebran en 2026 el aniversario de sus respectivos estrenos, y con este triple homenaje también se busca reconocer la importancia y contribución de cada uno de ellos al género, y también la riqueza de miradas y aproximaciones por parte de sus autores a un espacio común de entretenimiento que encuentra en la fantasía y el suspense un vehículo vertebrador para contar historias y conectar con el público.

Próximamente os anunciaremos novedades y presencias en el festival para celebrar estos tres aniversarios y las proyecciones especiales de cada película.

La XVI edición del Festival Internacional de cine Fantástico y de terror de Girona cuenta con la colaboración de Generalitat de Catalunya / ICEC, Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, Centre Cívic La Mercè y Llibreria 22.

Sobre Acocollona’t:

El Festival de Cine Fantástico y de Terror de Girona, ACOCOLLONA’T, nace en 2011. En 2026 celebrará su decimosexta edición, consolidando así una trayectoria de 15 años ininterrumpidos de actividad.





El festival fue fundado por tres directores de cortometrajes vinculados al cine fantástico, con el objetivo de crear un espacio dedicado a este género en la ciudad de Girona. Desde sus inicios, el proyecto contó con el apoyo del Ayuntamiento de Girona y del Cine Truffaut, que se convirtió en su sede principal y centro operativo desde la primera edición. Con el paso de los años, el festival ha ido sumando el respaldo de instituciones como la Diputación de Girona y la Generalitat de Catalunya, que han confiado en el proyecto de forma continuada.



A lo largo de sus quince ediciones celebradas hasta la fecha, el festival ha proyectado más de 600 cortometrajes y 40 largometrajes, y ha repartido más de 40.000 € en premios, reforzando su compromiso con la promoción y el apoyo al talento dentro del género.



A lo largo de estos años, el festival ha crecido de manera constante, manteniendo su compromiso con la exhibición y promoción del cine fantástico y de terror, y ampliando su propuesta con actividades que llevan el género a distintos rincones de la ciudad: exposiciones, masterclasses con profesionales del sector, zombie walks, así como concursos de cómic y literatura, entre otras iniciativas. Todo ello sin perder de vista su esencia como festival de cine.