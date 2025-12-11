Cortos con Ñ. Donde el corto es, mucho Cine

Cortos con Ñ. es un/el Festival Internacional de cortometrajes que se celebra en el centro de la ciudad de Madrid (España).



Cada martes, a las 19:30h, en el teatro La Escalera de Jacob (C/ Lavapiés, 9 – Madrid, España).



Cada cortometraje recibido en Cortos con Ñ es cuidadosamente revisado por un comité de selección, que se encarga de seleccionar los mejores cortometrajes recibidos en nuestro festival.



El equipo del jurado de los premios está formado por destacados cineastas y productores españoles.

El martes 9 de diciembre, a las 19:30h y a las 20h, se celebro la Final del Premio del Público de Cortos con Ñ en La Escalera de Jacob (C/ Lavapiés, 9 – Madrid) y estuvimos allí documentándolo todo para mostrároslo.

Los cortos seleccionados que se proyectaron fueron;

Nadie, Plata y oro, Pajarito y Desconectar.

Nadie

Un cortometraje de Marian Huélamo.

Alma (de 35 años) vive instalada en la comodidad y seguridad que le proporciona el pequeño pueblo de Adrados, una de las muchas localidades que componen la España Vaciada. A pesar de gozar de un entorno familiar y ganarse la vida como dependienta en una tienda de comestibles, siente la necesidad de evadirse de su propia realidad a través del alcohol, las drogas, las redes sociales y videos de temática conspiranóica. Tras una noche de fiesta y excesos, Alma descubre que se encuentra incomunicada: está completamente sola; lo cual le hace temer que se han cumplido los presagios de uno de los streamers de la conspiración a los que es asidua: todos han desaparecido.

Plata y oro

Dirigido por Jimmy Llamas.

Guión de Pablo Baena.

Protagonizado por Eva Bonald y Dámaso Conde.

¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguir tus objetivos? Erica pensaba que trabajando podría conseguirlo todo… Pronto descubrió que no era suficiente.

Pajarito

En la Dirección Carmen Podio

Guionista Carmen Podio

En el Reparto Ángel Jodra, Carmen Podio, Fran Leal, Claudia Marco y Coral Balas

Juan, viudo octogenario, rechaza la invitación de su hija Elisa a instalarse en su casa para vivir con ella, pero la imposibilidad de valerse por sí solo le obligará a ceder y marcharse con ella. Al ser una decisión impulsiva que no consultó con nadie, Elisa se encontrará con diversidad de opiniones en el resto de su familia.

Desconectar

Dirigido por Robert López Valverde.

Guión de Robert López Valverde.

Protagonizado por Iria Parada.

Julia se ha ido en medio de una reunión. Ha huido de la ciudad buscando una vía de escape y la encontrará en el lugar menos pensado.

Fue una tarde maravillosa llena de risas y magia entre directores y actores.

Tras el visualizado procedimos inmediatamente a enviar nuestro voto para que en unos días se otorgue el premio del publico pero, ¡shiiiii! es secreto, no podemos revelar nuestros seleccionados.

Aquí os dejamos varios momentos geniales de tan maravilloso evento.

Gracias mil a CORTOS CON Ñ al teatro LA ESCALERA DE JACOB y a nuestro muy querido amigo el director ROBERT LOPEZ VALVERDE por hacernos participes del festival y de tan especiales momentos.

No olvidemos amigos que aquí en este increíble lugar «El corto» es, mucho cine.

Mila Marcos.