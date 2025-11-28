«Lo que nadie quiere ver». En la Academia de Cine

Compartir Facebook

Este martes el actor estadounidense Richard Gere visitó la Academia de Cine para presentar el cortometraje «Lo que nadie quiere ver», que muestra la realidad de las personas sin hogar en España, y que forma parte de su trabajo con la ONG Hogar Sí.

Pudimos estar allí y aun que desde un poquito lejos logramos inmortalizar el momento para vosotros.El objetivo en formato video nos acercó un poquito mas a el.

Tras escuchar a Gere contándonos como fue el estreno del cortometraje el día de antes y explicarnos su contenido ,pudimos disfrutar de la Proyección del ya citado cortometraje Lo que nadie quiere ver (Oan Hostench, 2025) seguido del largometraje Invisibles (Oren Moverman, 2014).

En colaboración con HOGAR SÍ e Inopia Films.

«Lo que nadie quiere ver»

Dirigida por: Oan Hostench.

En el reparto: Latyr, Pepe, Mamen, Javi, Alejandra Gere y Richard Gere.

En el corto documental «Lo que nadie quiere ver», Alejandra Gere y Richard Gere se sumergen en la cruda realidad del sinhogarismo en España, dando voz a quienes han sido invisibilizados. A través de los testimonios de Pepe, Javi, Mamen y Latyr, cuatro personas que han sobrevivido décadas sin un hogar y hoy reconstruyen sus vidas gracias al apoyo de HOGAR SÍ. El documental revela una injusticia que afecta a más de 37.000 personas en nuestro país. Con una narrativa sensible y directa, este corto documental interpela al espectador y lanza un llamado urgente a la empatía, la acción y el compromiso colectivo. No podemos apartar la mirada.

INVISIBLES

En la dirección: Oren Moverman.

En el reparto: Richard Gere, Ben Vereen, Jena Malone, Kyra Sedgwick, Jeremy Strong, Michael Williams.

George Hammond es un hombre desesperado. En plena decadencia personal y con una salud delicada se ve obligado a hospedarse en un refugio para personas sin hogar tras quedarse sin ninguna opción. Sin recursos y deprimido por su situación, luchará por encarrilar su vida, viéndose obligado a pedir en la calles de Nueva York, un lugar donde ser vagabundo significa ser invisible para la sociedad. Después de pasar por todos los albergues temporales, encuentra alojamiento en el Hospital Bellevue, el mayor centro de acogida de gente sin hogar.

Allí se enfrentará con un complejo ambiente, plagado de almas marginadas como la suya. Pero cuando George conoce a otro vagabundo del refugio llamado Dixon, comienza a albergar esperanzas de superar su situación y arreglar su relación con Maggie, su hija, de la que está muy distanciado.

Resumir y puntualizar brevemente que en esta película Richard Gere está sencillamente, soberbio. Admito aquí ante vosotros muy amigos, amigas y amigues míos que no la había visto hasta esa tarde y me sorprendió y conmovió inmensamente.

Fue una tarde maravillosa Don Richard Gere es tremendamente amable un real encanto.

Saludó en español por cierto, jejeje.

Dijo estar tremendamente orgulloso de las dos películas que compartiría con nosotros esa noche

–«Lo que nadie quiere ver» para mi es muy importante. Anoche fue la premier y fue un evento precioso.(Richard Gere)

Maravilla de la vida y del cine justamente eso, que la Academia de cine nos brinde oportunidades así las de presenciar y compartir con tales personalidades del panorama cinematográfico de este nivel momentos inolvidables e únicos , como de tu a tu.

¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!.

Aquí dejamos parte de ese ratito tan especial para que permanezca en la memoria.

Mila Marcos.