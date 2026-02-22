Crítica de ‘Cumbres borrascosas’. Barbie en el mundo de Emily Brontë

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Puntuación: Esteticista y vacía versión de un clásico de la literatura universal. User Rating: Be the first one !

Especialmente valorada por los surrealistas por su concepción del amor loco, Cumbres borrascosas ha sido adaptada numerosas veces, tanto en el cine como en la televisión. En la gran pantalla destacan las versiones de William Wyler, todo un ejemplo del academicismo del Hollywood clásico; Luis Buñuel, que hizo su particular interpretación excesiva con el título de Abismos de pasión, o la más reciente y austerísima recreación de Andrea Arnold.

Emerald Fennell, responsable de Una joven prometedora y Saltburn, pretende con su particular versión del clásico de Emily Brontë llegar a las nuevas generaciones. La historia es la misma de siempre: dos jóvenes, criados juntos, ven cómo la vida les separa por el interés de ella por subir en la escala social, aunque sea a costa de apartarse del que es su gran amor. No obstante, cuando él regrese después de hacerse rico, no podrán evitar que les arrastre una pasión devoradora.

La realizadora dota al conjunto de apariencia hortera que parece una mezcla de anuncio de colonia y videoclip. No obstante, pasa por alto lo más importante en esta inmortal historia: el deseo destructor que une a los dos protagonistas. Ella se limita a ofrecer postales aparentemente sufrientes que pueden resultar vistosas, pero que ponen de manifiesto la vaciedad de un producto que mezcla el erotismo light de Adrian Lynne, el vacío esteticismo de Bahz Luhrmann o la pose moderna de Sofía Coppola en la olvidada María Antonieta, a la que imita al utilizar música electrónica para ilustrar un época pretérita.

Fennell está tan pendiente del envoltorio visual y en gustar a su público potencial que se olvida de la historia de amor loco que tiene entre manos. El guion resume precitadamente los principales hechos de la novela primando a Catherine, la protagonista femenina, en detrimento de Heathcliff, el personaje principal masculino.

Por su parte, Margot Robbie se contenta con poner caritas de pena y llorar sin que se sienta que su drama es verdadero y Jacob Elordi muestra su bello y pétreo rostro sin dejar patente su amor arrollador.

En definitiva, esta versión de Cumbres borrascosas parece realizada para los que disfrutaron de Barbie. Los que busquen verdadera emoción no la encontrarán aquí.