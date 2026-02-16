«Los hermanos demolición». Son de cine

Compartir Facebook

Dirigida por Ángel Manuel Soto.

En el reparto Jason Momoa, Dave Bautista, Morena Baccarin, Stephen Root, Maia Kealoha, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Claes Bang y Frankie Adams.

Un improbable dúo de hermanastros. Uno, un impulsivo detective y el otro un disciplinado marine, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawái, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

Ver a esas tremendas moles dándose palos a diestro y siniestro sin piedad tiene algo de magia, maravilla jejejeje. Esto sin contar la somanta de palos que dan a otros.

¡Funciona, son la leche ( nunca mejor dicho) Si señores ya os digo que si funcionan! Son una receta explosiva inflamable y altamente impactante.

En ciertos momentos parecen hermanos de verdad.

¡Acción, acción, risas y más acción! En resumen grandes dosis de acción y diversión. Creo sinceramente que cumple con lo que nos promete más, si gusta uno de este genero y, si apetece una peli chula sin complicaciones que se resuelve en plan genial.

Se nota en cada segundo que la cinta que se hizo para el uso y disfrute de los portas y para todos aquellos a los que ellos dos y su chispa innegable, nos encantan.

«Los hermanos demolición» están genial, Momoa brilla y Bautista no queda muy atrás, los papeles les van que ni al pelo.

Música trepidante y perfecta en cada escena, fotografía genial para la increíble actividad que se sucede a cada segundo y un aire algo ochentero que nos devuelve a aquellas películas de palos inolvidables de entonces.

¡Me gusta, que carajo, no aburre ni un minuto y la voy a ver bastantes veces, lo se, lo presiento!.

Yo amigos míos, la compro.

¡Me la pido!.

Esta película y estos hermanos desde luego que ; ¡SON DE CINE!.

Mila Marcos