¿»Marty Supreme» o “Una serie de catastróficas desdichas”?

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Esta película ha sido como entrar al mundo laboral, piensas que está lleno de ilusiones y sueños por cumplir y te vas dando cuenta de que a veces es mejor tomárselo con humor, o aceptar que algunos sueños no son para tí.

La historia llama tu atención desde el minuto uno, o incluso antes con todo el revuelo que la acompaña. En ella conocemos a Marty Mauser, un personaje ambiciosamente volcado en un único objetivo, ganar el mundial de tenis de mesa (conocido también como ping pong). Lo que empieza como una historia de superación y motivación, se transforma en, más bien, una sobre todo lo que NO debes hacer para cumplir un sueño.

A través del retrato íntimo de este protagonista, el film construye una narrativa que lleva al espectador a ser más que un visualizador pasivo, a reflexionar activamente sobre los dilemas que se le presentan, dilemas existenciales que traspasan la pantalla e invitan a cuestionar los límites del éxito y el sacrificio personal.

Timotheé tiene una carga de protagonismo increíblemente grande, siendo partícipe de todas y cada una de las subtramas, que no son pocas. Aún así nos presenta una actuación profundamente humana, con pequeños gestos con los que logra con bruces transmitir todo lo que esperamos ver en un personaje tan complejo, atrapado entre el deseo de triunfar por encima de todo, y los límites que la vida le impone. Una actuación tremenda de un actor que no para de sorprendernos y que sin duda, si no se le puede considerar aún, será uno de los grandes de la industria del cine.

El guion es otro punto clave, repleto de giros dramáticos y con un ritmo imparable que hace que sus 120 minutos, más que pesados, se queden cortos. Sorprende siguiendo la estructura narrativa más clásica, la de planteamiento, nudo y desenlace; que logra diferenciarse dándonos nuevos personajes, nuevas historias, que mantienen la atención del espectador en su pico más alto. Abordando cuestiones simples como la presión social, el miedo al fracaso, la pérdida de amistad o el egoísmo humano; temas simples sí, pero reales. Bueno, reales hasta cierto punto, porque si algo nos gusta de una película que te venden casi como testimonio es que pueda ser real. Y sinceramente, algunas escenas rozan lo absurdo siendo desmesuradamente caóticas, al punto de hacer que desconectes de la historia y recuerdes que es solo una película.

Josh Safdie, polémicas aparte, hace un trabajo de dirección muy destacado. Creando una atmósfera que envuelve con el uso de planos largos, con mucho ritmo, que permiten al público adentrarse en el mundo del protagonista. Planos acompañados además con una banda sonora correcta, que da energía a lo largo de todo el film sin ser demasiado invasiva y dando espacio a los silencios, que aportan a determinadas escenas el peso dramático que necesitan.

A todo esto debemos sumarle la elección de cast, con un Chalamet perfecto para el papel; Gwyneth Paltrow, como ejemplo ideal de lo que llamamos “jaula de oro”; o Odessa A’zion, con un papel apasionante y una actuación muy al nivel. Un equipo actoral que suma mucho al conjunto de esta película con una profundidad emocional que se siente como una recompensa.

«Marty Supreme» es una de las propuestas cinematográficas más nominada en los Oscar de este año, con ni más ni menos que nueve nominaciones, mejor actor para Timotheé, mejor guión original y mejor casting entre ellas. Y no extrañaría que se posicionara como una de las mejores de la noche, sobre todo para aquellos que valoran el cine reflexivo y psicológico.

Una película valiente, potente y con un mensaje centrado en la aceptación personal y los límites que existen en una sociedad marcada por la competitividad y búsqueda de reconocimiento.